El Congrés constitueix avui la comissió de recerca sobre les mascaretes

El Congrés constituirà avui dimarts la comissió d'investigació sobre contractes d'emergència adjudicats per diferents administracions per a l'adquisició de material sanitari durant la pandèmia, un òrgan que funcionarà en paral·lel al que aquest dilluns ha quedat constituït al Senat i que investigarà únicament el cas Koldo', la suposada trama de cobrament de comissions per contractes per a la venda de mascaretes per la qual va ser detingut l'exassessor del ministeri de Foment Koldo García Izaguirre.

La comissió del Congrés va ser impulsada pel PSOE precisament després de l'esclat del cas que va provocar el pas al Grup Mixt de l'exministre de Foment i exsecretari d'Organització del PSOE José Luis Ábalos.

Amb ella els socialistes pretenen examinar durant quatre mesos els contractes de material anticovid de l'Administració General de l'Estat, entre ells els del cas Koldo, però també revisar els procediments de contractació d'altres administracions públiques "per tal d'estudiar i valorar possibles modificacions" de la legislació estatal en matèria de contractació pública per evitar que apareguin irregularitats en el futur".

El Ple va aprovar la creació d'aquesta comissió abans de Setmana Santa amb l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox. Aquest dimarts, a la sessió constitutiva s'escollirà la Presidència i la resta de llocs de la Mesa (dues Vicepresidències i dues Secretarias).

PSOE i Sumar aspiren a la majoria, amb tres llocs davant de dos del PP, que és l'esquema habitual de les comissions parlamentàries. Els socialistes aspiren a més que un dels seus tres representants ocupi la Presidència, cosa que requereix el suport de la resta d'aliats parlamentaris del Govern.

D'acord amb el que recull l'escrit de la comissió d'investigació, el PP i el PSOE tindran tres integrants cadascun, Vox i Sumar dos per cap, i els altres grups comptaran amb un únic representant.

El PSOE ha elegit dos membres de la Comissió d'Hisenda, el president, Alejandro Soler Mur, i el portaveu socialista, Juan Antonio González Gràcia, i la tercera plaça se l'ha reservat a Mercedes González, que va ser regidora i delegada del Govern a Madrid, on va protagonitzar diversos enfrontaments polítics tant amb l'alcalde, José Luis Martínez Almeida, com amb la presidenta autonòmica, Isabel Díaz Ayuso.

Per la seva banda, el PP ha elegit el seu dirigent Elías Bendodo com a portaveu, que estarà acompanyat per Macarena Montesinos, secretària general del Grup Popular, i per José Vicente Marí, portaveu a la Comissió d'Hisenda. I Vox ha nomenat dos dels seus diputats més crítics amb el PSOE, el valencià Carlos Flores Juberías, portaveu a la Comissió Constitucional ia la d'Exteriors; i el balear Jorge Campos, portaveu a Política Territorial i Cooperació.

Un cop constituïda la comissió, s'obrirà un termini per aprovar un pla de treball i proposar compareixences, que només tiraran endavant si el PSOE recull el suport de tots els seus socis, els quals poden 'colar' compareixents amb el vot del PP i Vox i sense l'anuència dels socialistes.

I és que els objectius dels diferents grups s'entrecreuen, ja que mentre els socialistes volen examinar comunitats governades pel PP, especialment la de Madrid; els populars apunten a alts càrrecs del PSOE. Junts vol aprofitar per posar 'a la picota' el candidat del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, que va ser ministre de Sanitat aquells mesos.

És en aquest apartat d'"altres administracions" en què els socialistes pretenen aprofitar per citar presidents autonòmics del PP, com la madrilenya Isabel Díaz Ayuso, la parella del qual està sent investigada pels presumptes delictes de frau fiscal i falsedat documental.

En canvi, el PP el que vol és exigir explicacions a dirigents socialistes que al seu dia van contractar amb la trama, com l'actual presidenta del Congrés, Francina Armengol, i el ministre de Política Territorial, Angel Víctor Torres. Al costat, Junts vol trucar a Salvador Illa, llavors ministre de Sanitat i ara candidat socialista a la Generalitat, ja que el responsabilitza d'aquesta corrupció per no conèixer-la o per consentir-la.

Tres investigacions més al Congrés

El Congrés ja té constituïdes tres comissions més d'investigació, les que el PSOE va pactar amb Junts i ERC a canvi del vot dels independentistes per aconseguir la majoria a la Mesa del Congrés. Es refereixen als atemptats gihadistes comesos a Catalunya el 2017, l'espionatge a polítics independentistes amb el programa Pegasus i l'anomenada 'operació Catalunya' per desacreditar adversaris polítics des del Ministeri de l'interior del primer Govern de Mariano Rajoy.

Cap d'aquestes comissions no ha arribat a arrencar, estan a la fase de pactar el pla de treball i aprovar compareixences, però tot apunta que la desfilada de compareixents d'aquestes comissions catalanes i la nova sobre contractes coincidirà en ple cicle electoral amb comicis bascos el 21 d'abril, catalans el 12 de maig, i les europees del 9 de juny.

Fins a aquesta legislatura, els grups parlamentaris del Congrés sempre al·legaven que no era possible fer coincidir tantes comissions de recerca treballant alhora, sobretot perquè les petites formacions no tenien prou diputats per atendre totes les tasques.

L'any 2020 va ser el PP qui va demanar crear una Comissió Mixta (Congrés-Senat) per investigar la contractació en els mesos de pandèmia, però llavors el PSOE i els seus aliats el van rebutjar. El que es va crear va ser una comissió d'estudi per aprovar recomanacions per a la reconstrucció després de la pandèmia.