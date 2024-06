El Congrés convalida el decret per al subsidi de desocupació

El Congrés dels Diputats ha convalidat aquest dijous el decret que inclou la reforma del subsidi per desocupació, sense cap vot en contra i l'abstenció del PP, Vox i UPN, i ha acceptat tramitar la norma com a projecte de llei.

Entre les principals mesures, el decret preveu un augment per trams de la quantia del subsidi, de manera que passaria de 480 a 570 euros al mes durant els primers sis mesos (80% de l'Iprem actual); amplia el col·lectiu de beneficiaris, i permetrà compatibilitzar amb un salari tant el subsidi com la prestació contributiva de desocupació.

Al subsidi també hi podran accedir persones víctimes de violència de gènere o sexual des dels 16 anys, així com emigrants retornats, menors de 45 anys sense càrregues famílies i treballadors eventuals agraris de tot l'Estat.

També s'estableix un règim de compatibilitat entre els subsidis agraris d'Andalusia i Extremadura amb els del Règim General i, addicionalment, es compromet una reducció de les jornades reials requerides per accedir als primers com a conseqüència de la sequera.

Yolanda Díaz: "No és una pagueta, és un dret"

La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, s'ha encarregat de defensar el decret des de tribuna, al·legant que és una norma que "no s'hauria d'haver dilatat un minut més la posada en marxa", ja que suposa que "qui pitjor ho passa" coure 90 euros més al mes, que al seu parer suposa la diferència entre menjar fruita fresca i peix o no menjar-lo.

"No és una pagueta, senyories, és un dret que determinarà la diferència entre poder menjar fruita fresca, peix o no. Són 90 euros que permeten que moltes famílies espanyoles, per desgràcia, puguin viure millor", ha dit.

Però Díaz també ha dedicat part de la seva intervenció a agrair a la patronal les aportacions que ha fet a la reforma del subsidi per desocupació, després que la representativitat empresarial a la taula del diàleg social decidís no sumar-se a l'acord entre sindicats i Govern per dissenyar el nou sistema del subsidi.

Yolanda Díaz ha donat les gràcies a tots els agents socials, tant als sindicats com a les organitzacions empresarials, per aquests mesos "llargs de treball". "Les aportacions, també les de la patronal, han millorat sensiblement el contingut d'aquesta norma", ha subratllat.

Díaz ha destacat algunes de les contribucions de la patronal, com la millora de la compatibilitat de la prestació pública per desocupació, el subsidi i també per a l'activitat laboral, així com les seves aportacions en el nou disseny del subsidi per dones víctimes de violència masclista.

Podem i BNG celebren que es mantingui la base actual

La norma manté en el 125% del Salari Mínim Interprofessional (SMI) la base de cotització per als subsidis de majors de 52 anys, davant la rebaixa que introduïa la primera reforma i que va motivar el rebuig de Podem a considerar-la retallaven els imports de la pensió futura.

Tant BNG com Podem, al torn de debat, han celebrat que el Ministeri de Treball hagi mantingut en el 125% aquesta base de cotització, per la qual cosa han avançat el seu vot favorable a la convalidació de la norma.

Pel que fa al PNB, Idoia Sagastizabal ha avançat el vot favorable del seu grup per incloure la reforma la prevalença dels convenis autonòmics i provincials sobre els estatals i sectorials quan els primers garanteixin millors condicions per a les persones treballadores.

PSOE, Sumar, ERC i Bildu exalcen la norma

La diputada del PSOE, Sonia López Guerra, ha subratllat que el decret suposa la culminació d‟una transposició d‟una Directiva Europea relativa a la conciliació de la vida familiar i de la vida laboral, la qual cosa suposarà que el permís de lactància sigui un dret subjectiu i no estigui condicionat a la negociació col·lectiva.

També ha exalçat que la norma preveu la flexibilitat horària per als treballadors i les treballadores públiques que tinguin a càrrec seu fills menors o familiars de fins a segon grau de consanguinitat. "Així s'avança en igualtat, senyories", ha remarcat la diputada socialista.

La portaveu de Treball de Sumar al Congrés, Verónica Martínez, ha destacat algunes mesures que inclou el decret, com l'ampliació de la protecció per desocupació a més col·lectius, l'augment de la quantia del subsidi, la simplificació del sistema en els supòsits de accés o la vinculació de la prestació a una ocupació.

"Espanya serà una mica millor gràcies a les nostres polítiques", ha subratllat. Per part seva, tant Bildu com ERC han avançat el seu suport a la convalidació del decret perquè suposa una millora per a les persones que es troben en una situació més vulnerable, i han incidit que els subsidis són un "dret" i "imprescindibles".

El PP veu aquesta prevalença "infumable" i un cas de 'dumping' laboal

A qui no ha agradat aquesta prelació dels convenis ha estat el PP. El diputat Ángel Ibáñez Hernando ha titllat d'"inacceptable", "infumable" i un cas de 'dumping' laboral la prelació dels convenis autonòmics, ja que considera que generarà conflictivitat i una inseguretat jurídica "permanent".

En la seva intervenció ha recordat que el diàleg social ha protestat contra aquesta mesura pactada entre PSOE i PNB, que precisament no es va incloure a la reforma laboral del 2021. "Sánchez avui torna a demostrar que segueix al Govern, però no governa.

Demostra avui que segueix acorralat pels que li van facilitar la investidura i que cada dia li posen nous pagaments per seguir a la Moncloa un temps més”, ha retret.

Junts destaca la patronal catalana i Vox diu que es queda curt

Per part de Junts, Josep Maria Cervera ha exalçat la disposició transitòria segona del decret per adaptar el reglament d'organització i funcionament intern del Consell Econòmic i Social (CES) perquè la patronal catalana pugui formar part del Consell, en donar cabuda a les organitzacions empresarials més representatives a nivell autonòmic. "Estem davant d'una fita històrica", ha subratllat.

Finalment, Juan José Aizcorbe, de Vox, ha criticat els continguts del decret, però perquè diu que "s'han quedat curts en els imports i també en les mesures addicionals que animin i coadjuvin realment a sortir de la situació d'ocupació com més aviat millor ".

Tot i així, ha assegurat que a Vox li "sembla bé" l'ampliació de la base de cotització dels aturats de més de 52 anys i també el pagament d'incentius per trobar feina per a aquells aturats de llarga durada, podent compatibilitzar temporalment el subsidi amb cobrament d'un salari.