El Congrés rebrà Armengol a la comissió de mascaretes

La comissió del Congrés que investiga els contractes d'emergència per a la compra de material sanitari a pandèmia ha citat per a aquest dilluns la presidenta de la Cambra Baixa i expresidenta de les Balears, Francina Armengol, i dos ex alts càrrecs d'aquell Executiu regional, que va pagar 3,7 milions d'euros a Soluciones de Gestió --l'empresa de la 'trama Koldo'-- per les màscares.

Aquesta serà la tercera sessió de compareixences que acull la comissió. Després d'una primera jornada en què es va interrogar la presidenta del Tribunal de Comptes, Enriqueta Chicano, i l'exministre de Sanitat, Salvador Illa, la comissió va canviar el focus cap a la presumpta trama que va vendre material sanitari a la Diputació d'Almeria, governada per el PP.

En la seva segona sessió la comissió va rebre un excàrrec del PP detingut el 2021 per aquest cas i l'actual vicepresident segon de la Diputació, i número dos del partit en aquesta província, Fernando Giménez Giménez.

Encara que queden diversos compareixents per escoltar relacionats amb aquella trama que encara no ha estat jutjada, la comissió ha preferit dedicar la tercera sessió al vessant balear del 'cas Koldo'.

Així, les compareixences de dilluns arrencaran a dos quarts de dotze del matí amb Manuel Palomino, que va ser director de Pressupostos al Servei de Salut de les illes (IB-Salut) durant la pandèmia.

A les tres de la tarda serà el torn de l'actual portaveu del PSOE al Parlament, Iago Negueruela, que va ser conseller entre el 2015 i el 2023 i, a partir de les sis de la tarda, arribarà el torn de l'ara presidenta del Congrés.

El seu govern va adjudicar un contracte d'emergència a Soluciones de Gestió, l'empresa que recomanava Koldo García Izaguirre, que, aleshores, era assessor del llavors ministre de Foment, José Luis Ábalos.

L'abril del 2020 el govern autonòmic va pagar a aquesta empresa 3,7 milions d'euros per la compra de mascaretes. En una compareixença pública el mes de març passat, Armengol va negar haver rebut "ordres" o "pressions" de la trama Koldo per adquirir material o reclamar-ne la devolució, encara que no va aclarir qui del Ministeri de Foment els va aconsellar contractar amb Solucions de gestió.

Tot anava als tècnics

Armengol sempre ha mantingut que totes les ofertes que els arribaven per a la venda de material durant la pandèmia es passaven als tècnics del Servei Balear de Salut, que eren els que revisaven preus i materials i decidia si contractaven o no.

Des del govern balear anterior han explicat que des del principi aquest contracte d'emergència buscava l'adquisició de mascaretes d'ús domiciliari i per tenir estoc, no per a ús immediat en centres sanitaris.

Al juny del 2020 es van adonar que el material adquirit no responia a les qualitats tècniques que havien demanat, però a l'agost l'IBSalut va emetre un certificat a l'empresa assenyalant que no hi havia hagut cap incidència amb el contracte.

L'equip d'Armengol a les Balears asseguren que allò només va ser una mena d'acusament de rebut que es donava per defecte, que només es referia que la transacció s'havia fet, però que no impedia reclamar després.

Les màscares no van arribar a usar-se, van quedar emmagatzemades perquè van anar adquirint altres millors a l'ús de les quals donaven prioritat. Tampoc no es van destruir perquè el desaconsellava el govern central i perquè els venia bé com a estoc per, mesos després, acollir-se a les fases de desescalada.

Reclamacions del govern anterior i actual

Però amb el temps van començar a revisar els contractes signats i el juliol del 2022 l'IBSalut ja pensava reclamar, el febrer del 2023 es va analitzar en una reunió de la seva direcció i al mes següent es va comunicar a l'empresa, que va expressar la seva disconformitat.

La seva reclamació buscava la devolució de 2,6 milions, la diferència de cost entre la classe de màscares que havien demanat i allò que els va arribar.

Aquesta reclamació es formalitza el juliol del 2023, anys després de la compra però sense esgotar el termini de prescripció que està fixat en quatre anys.

Va ser amb el Govern socialista ja en funcions, però es va comunicar al nou Govern del PP al traspàs de poders. Els socialistes sostenen que aquest expedient de reclamació s'havia d'haver resolt en sis mesos i creuen que al final va decaure per inacció de l'Executiu de la popular Marga Prohens.

El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno apunta en una interlocutòria que Koldo hauria influït que finalment l'actual govern autonòmic desistira d'aquesta reclamació, però des de l'IBSalut ho neguen.

El Govern de Prohens es va agafar a aquell certificat remès a l'empresa l'agost del 2020 per desistir de l'expedient de reclamació iniciat per l'Executiu anterior, al·legant que dificultava que els donessin la raó i va optar per iniciar una nova reclamació, aquesta vegada per l'import total del contracte, 3,7 milions d'euros.

Quan s'acabin les compareixences, la comissió es reunirà a porta tancada per prendre una decisió sobre l'informe dels lletrats que aconsella retirar part de les peticions de documentació que es van aprovar fa setmana, incloent-hi la informació que va sol·licitar el PSOE relativa a l'entorn de la p