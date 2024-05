El consell definitiu de Vidal-Quadras per acabar amb el 'procés'

per Helena Celma

L'expresident del PP català i membre fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, ha assegurat aquest dilluns que PP i Vox haurien d'oferir el suport al candidat socialista a la Presidència de la Generalitat, Salvador Illa, a canvi d'una sèrie de mesures que posin fi al 'procés'. Segons la seva opinió, si es nega, "quedarà retratat".

Així s'ha pronunciat després que el PSC hagi aconseguit una contundent victòria a les eleccions catalanes d'aquest diumenge (42 escons, nou més que el 2021) mentre que les forces independentistes cauen i queden lluny de sumar majoria.

Tot i això, queden sense concretar-se els suports que sostenen el Govern de Pedro Sánchez al Congrés, ja que caldrà esperar a veure quina lectura i estratègia adopten tant ERC com Junts.

Els populars han superat les seves expectatives a les eleccions catalanes, en passar de 3 a 15 escons i donar el sorpasso a Vox, si bé els de Santiago Abascal mantenen al Parlament català els 11 escons que van aconseguir fa tres anys. Tots dos partits sumen 26 escons, que units als 42 del PSC arribarien a la majoria absoluta de 68 escons.

Es tracta de deixar clar que Illa prefereix els separatistes

En aquest context, Vidal-Quadras ha assegurat que PP i Vox "haurien d'oferir el seu suport a Illa per a la seva investidura al capdavant d'un govern monocolor del PSC a canvi d'una sèrie de mesures a les polítiques econòmica, fiscal, lingüística i institucional de la Generalitat que acabessin amb el 'procés'".

"Si es nega, quedarà retratat", ha recalcat Vidal-Quadras, que també va ser vicepresident del Parlament europeu. Al seu entendre, no es tracta que Illa "ho accepti o no sinó de deixar clar que prefereix com a socis els separatistes".

A més, Vidal-Quadras ha indicat que "tot el que passi a Catalunya" després del 12 de maig i el seu resultat electoral "queda supeditat que Sánchez segueixi a la Moncloa". "El pobre Illa corre un perill seriós de ser sacrificat", ha afegit.

L'expresident del PP català ha destacat que ERC "s'ha enfonsat per la mediocritat del seu candidat i el desastre de la gestió de govern" català. I ha afegit que el separatisme (Junts, ERC, la CUP i Aliança Catalana) “suma 61 escons, set per sota de la majoria absoluta”, mentre que “els partits no secessionistes han obtingut el 52.7%”.

Aconsella Puigdemont "no prémer massa"

"A partir de les eleccions del 12-M els partits independentistes no poden parlar en nom de Catalunya. Catalunya els ha donat l'esquena i són minoria al Parlament. El 'procés' està liquidat", ha emfatitzat.

En aquest punt, ha afirmat que si l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts, Carles Puigdemont, "es puja a la parra abans que s'aprovi la llei d'amnistia es pot clavar una patacada monumental". "Més li val portar bé i no prémer gaire", ha avisat.