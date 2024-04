La consellera Serret, sobre l'acció exterior de Catalunya: ''És una necessitat''

per Redacció CatalunyaPress

Meritxell Serret, consellera d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat, ha reivindicat la creació d'un cos de funcionaris especialitzats en acció exterior a Catalunya. "És una necessitat de país", ha volgut deixar clar.

Serret va fer aquestes declaracions el dimarts 9 d'abril passat durant la jornada Gestió del talent en l'àmbit de l'acció exterior i de les relacions amb la Unió Europea organitzada per la Conselleria i el Diplocat, amb el suport de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), informa el departament en un comunicat.

Segons Serret, la creació d'aquest cos és "una oportunitat per retenir el talent existent i de poder captar de fora de l'administració", i recorda que el Govern ha treballat per fer possible una llei i que manté el seu compromís.

Ha remarcat que la proposta compta amb suport dins del sector i per part dels agents implicats: “Hem fet la feina, hem posat els fonaments per fer que aquesta llei sigui una realitat, des del consens i la complicitat de representants sindicals i col·legis professionals . I també amb els grups parlamentaris".

La jornada va comptar amb les ponències del cap d'unitat de Relacions Internacionals de l'Oficina de Selecció de Personal Europea (EPSO), Louis Loureiro d'Amorim, i el director de l'Acadèmia de Diplomàcia del Govern de Flandes, Koen Jongbloet.

Oficines de la Generalitat a l'estranger

Des de fa anys (la conselleria d'Acció Exterior es va crear fa menys d'una dècada, l'any 2016), la Generalitat té, manté i nodreix diverses oficines arreu del món, amb presència als cinc continents. El seu primer responsable va ser Raül Romeva, i al càrrec han estat figures com Ernest Maragall i Alfred Bosch, entre d'altres.

A la seva pàgina web asseguren que "manté relacions bilaterals i multilaterals amb països i regions de tot el món i amb organitzacions internacionals i institucions europees amb l'objectiu d'enfortir la presència de Catalunya al món i estrènyer els vincles amb països estratègics".

Més enllà de la mera presència institucional també impulsa la presència d'oficines turístiques, de l'Institut Ramon Llull, de cooperació i desenvolupament i de l'Institut Català d'Empreses Culturals.