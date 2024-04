Podem considera molt preocupant la presència de la Monarquia al casament d'Almeida

La secretària general i diputada de Podem, Ione Belarra, ha qualificat de "molt preocupant" l'assistència de membres de la monarquia al casament de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, on ha assistit el Rei emèrit, les seves filles i alguns dels seus néts, per "participar i acudir" a l'enllaç matrimonial d'"un dels principals líders del PP".

"Volíem mostrar la nostra preocupació pel fet que la monarquia espanyola participi i acudeixi com a convidada a un casament que és el d'un dels principals líders del PP. Em sembla que aquesta normalització que la monarquia és el projecte polític de les dretes, que participa amb total normalitat en els seus cercles de poder, contubernis i reunions de contactes, que és el que és el casament del senyor Almeida, és molt preocupant", ha indicat Belarra aquest diumenge a la premsa a la seu de Podem, on s'ha inaugurat la jornada de formació 'Cap a les europees' dirigida a militants.

La també exministra de Podem ha assenyalat que és fonamental construir a Espanya un projecte polític democràtic que "evidentment és republicà" i el que trauria el país "d'una dinàmica que és de corrupció, contactes i seguidisme i que només serveix perquè uns quants, en concret els polítics del PP i els seus contactes, s'enriqueixin a costa de tots els espanyols”.

Belarra i Palestina

A més, Belarra ha destacat que aquest diumenge 7 d'abril es compleixen sis mesos "del genocidi comès per l'Estat d'Israel contra el poble de Palestina, de bombardejos de població civil, en què Israel està sotmetent a morir de gana els palestins sense que ningú dins de la comunitat internacional mogui ni un sol dit”.

Per aquesta raó, ha reiterat que demana al president del Govern, Pedro Sánchez, "que faci alguna cosa útil per frenar aquest genocidi com reconèixer l'estat de Palestina", que, segons Belarra, "hagués estat útil fa 9 anys" ja quan el mateix Sánchez "ho va prometre per primera vegada".

"Però ara reconèixer l'estat sense acabar amb el genocidi i la política d'apartheid no serveix de res, és trist dir-ho però és així. Vull demanar polítiques i mesures concretes, que trenquem relacions amb Israel de manera immediata i que deixem de comprar, vendre i permetre el transport d'armes", ha dit la diputada de Podem.

Sobre la guerra a Ucraïna, Belarra ha recordat que ja a l'inici, fa dos anys, Podem ha dit que aquest conflicte “guerra només pot acabar de dues maneres, bé, amb una taula de negociació, amb diplomàcia, o bé, amb un enfrontament entre potències nuclears".

"Ens hem deixat arrossegar en un total seguidisme pels interessos dels Estats Units en una guerra que està tenint conseqüències molt greus i que en pot tenir encara més", ha advertit.

Segons Belarra, Podem advoca perquè Europa aposti per invertir els recursos humans i econòmics en "diplomàcia i pau": "Crec que és el que volen els espanyols i que crec que a més és el que més convé a Europa".