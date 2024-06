El Constitucional dona la raó al PSC i nega el vot a distància de Lluís Puig

El Tribunal Constitucional (TC) ha emès una nova decisió contra el Parlament de Catalunya, intensificant la batalla judicial entre el PSC i Lluís Puig, exconseller de Cultura a l'exili des del 2017. Per unanimitat, el TC ha donat la raó al recurs d'empara presentat pel PSC, declarant nuls els acords de la Mesa del Parlament de Catalunya del 18 i 19 d'abril del 2023, que permetien el vot telemàtic transitori fins a una reforma del Reglament del Parlament.

Aquests acords havien estat la resposta del Parlament a una sentència anterior del TC, també impulsada pel PSC, que va anul·lar el vot telemàtic de Puig per no ajustar-se als supòsits contemplats a la normativa. La nova decisió del TC es va conèixer el mateix dia que el president Pere Aragonès va convocar el ple per a la constitució del nou Parlament, previst per al dilluns 10 de juny a les quatre de la tarda.

Després del revés inicial del TC, la Mesa del Parlament va aprovar, amb els vots d'ERC, Junts i la CUP, una proposta per permetre Puig votar telemàticament de manera transitòria en "situacions excepcionals de gravetat especial". Aquesta mesura, impulsada per ERC, pretenia mantenir el vot de Puig mentre s'avançava en la reforma del Reglament del Parlament, que finalment va quedar en suspens a causa de l'avançament electoral.

El PSC va criticar aquesta mesura, qualificant-la d'"intent maldestre per contravenir la jurisprudència del Tribunal Constitucional". Ara, el TC ha reafirmat que el Parlament no podia habilitar el vot telemàtic de Puig, argumentant que s'ha vulnerat el dret del PSC a exercir les seves funcions representatives conforme a la llei, cosa que també afecta el dret dels ciutadans a participar als assumptes públics a través dels seus representants.

La decisió del TC afegeix un nou capítol a la complexa relació entre les institucions catalanes i el sistema judicial espanyol, posant de relleu les tensions i desafiaments legals en el marc de la política catalana. Amb la constitució del nou Parlament a porta, la polèmica al voltant del vot telemàtic de Lluís Puig continua sent un tema candent que influirà en el debat polític i jurídic a Catalunya.