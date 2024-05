Constituïdes amb normalitat les taules de les eleccions catalanes

per Redacció CatalunyaPress

Els col·legis electorals de Catalunya han obert de manera generalitzada sense incidències a les 9 d'aquest diumenge per a les eleccions al Parlament. L'excepció més cridanera és el col·legi electoral on hi ha una acampada propalestina des de fa dies. Aquesta ha obert a les 9.15h. És l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (UB), a la plaça de la Universitat de la capital catalana.

Un total de 5.754.840 persones estan cridades a votar: hi ha 80.000 persones (incloent-hi les suplents) implicades a les 8.940 meses dels 2.695 col·legis electorals, on hi ha disponibles 5,8 milions de paperetes i 6,2 milions de sobres.

La Generalitat no ha constatat cap incidència durant la nit que afecti tots aquests centres de votació, segons ha declarat cap a les 8.30 hores el director general de Relacions Institucionals de la Generalitat, Joan Josep Nuet, al canal 3/24 de 3Cat.

Els col·legis electorals estaran oberts fins a les 20 hores, brindant així als ciutadans una àmplia finestra de temps per exercir el seu dret al vot de manera còmoda i accessible.

Per poder exercir el vot en aquestes eleccions, cal presentar un document d'identificació vàlid. Els ciutadans hauran de portar el seu Document Nacional d'Identitat (DNI), carnet de conduir o passaport, i aquests seran els únics documents acceptats per identificar-se davant les autoritats electorals en els col·legis habilitats per a la votació.