Consum reprèn la regulació de publicitat d'aliments i begudes per a menors

El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 està treballant en un reial decret de publicitat infantil amb l'objectiu de regular els anuncis d'aliments i begudes adreçades a menors, com ja va intentar a l'anterior legislatura el llavors ministre de Consum, Alberto Garzón.

"Partim del convenciment que l'autoregulació no funciona. Estem veient que les dades d'obesitat infantil continuen empitjorant", explica la secretària general de Consum i Joc, Bibiana Medialdea, en una entrevista concedida a Europa Press, en què recalca que la protecció dels menors, com a consumidors vulnerables que són, és una línia de treball prioritària del seu departament per a aquesta legislatura.

A més, Bibiana Medialdea afegeix que "tots els estudis científics" assenyalen que la publicitat en aquesta matèria és "clau". "Afecta, sobretot, els nens i les nenes de les famílies més vulnerables i llavors aquí la responsabilitat és òbvia i hem d'actuar", emfatitza, alhora que detalla que Consum està "revisant el Reial Decret de Publicitat" i va a obrir una fase de diàleg amb altres departaments, amb altres ministeris, amb la indústria i amb les organitzacions expertes en nutrició i en drets de la infància.

En aquest sentit, Bibiana Medialdea detalla que s'està "reavaluant" i estudiant si la millor estratègia és abordar el contingut dels anuncis o bé aplicar restriccions a franges horàries com va fer Garzón en el cas de la publicitat de joc i apostes 'online'.

Així, la secretària general de Consum posa sobre la taula que, actualment, "la publicitat arriba per canals, que és difícil regular en termes de franges horàries", com per exemple la publicitat de les marquesines dels autobusos. "Estem fent una avaluació perquè volem que el ventall sigui el més ampli possible perquè sigui el més eficaç possible", assegura.

Sobre l'accés dels menors a continguts pornogràfics a Internet, Bibiana Medialdea no creu ni que sigui una epidèmia ni una exageració. "Els problemes que tenim a la nostra societat de violència sexual no són per dir que estem exagerant i les dades que tenim de com els menors i les menors entenen les relacions sexuals i els mecanismes de violència i d'acceptació de la violència que s'estan donant entre ells crec que no permet parlar d'exageració", explica.

Tot i això, la secretària general de Consum opina que "els acostaments així, molt alarmistes, com d'epidèmia" no ajuden. Per a Medialdea, són problemes "molt greus" i "molt complexos", i per això es mostra contenta i tranquil·la perquè el Govern hagi posat a funcionar aquest Comitè d'experts i expertes, que analitzarà la qüestió i publicarà un informe de conclusions. "Nosaltres estem molt atents a aquestes conclusions per posar-nos a treballar en funció del que ells diguin amb tota velocitat", subratlla.

Educació afectivosexual a l'escola

Medialdea afegeix, en aquest assumpte, que una mesura a implementar "des de fa moltíssim" és l'educació afectivosexual a l'escola. "Una bona educació sexoafectiva és el que necessitem perquè els nens, les nenes i les adolescents sàpiguen manejar-se en un tema com és el sexe, que hi és, amb què conviuran i que ho han de fer amb seguretat, amb respecte cap a els drets dels altres”, manifesta.

Pel que fa al moviment de famílies que ha sorgit per endarrerir l'edat d'accés dels menors als mòbils, Bibiana Medialdea creu que és "interessant" perquè està aconseguint que es discuteixi sobre el tema dins les comunitats educatives de centres, docents, pares i estudiants.

"Hi ha un problema, perquè això t'ho reconeixen totes les parts implicades, i cal arribar a unes solucions de convivència per veure com es manegen els dispositius de manera que sigui funcional el desenvolupament de les relacions socials i de la pràctica educativa dels centres ", considera Bibiana Medialdea, que advoca per fer campanyes d'oci i consum responsable de les pantalles.