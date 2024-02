Continua la sagnia de competències: ERC demana el traspàs del carnet de conduir

per J.C. Meneses Montserrat

Esquerra Republicana (ERC) ha demanat que el Govern traspassi les competències relatives a la realització dels exàmens i l'expedició del permís de conducció. Ho ha fet registrant una proposició no de llei al Congrés.

És a dir, demanen que les competències de la Direcció General de Trànsit (DGT) passin al Servei Català de Trànsit (Servei Català de Trànsit). Això inclou el personal i el pressupost, en el termini d'un any des de l'aprovació de la iniciativa.

Així consta en una iniciativa, recollida per Europa Press i signada per la diputada d'ERC Inés Granollers i el seu portaveu parlamentari, Gabriel Rufián. El text ha estat registrat per al seu debat a la Comissió de Seguretat Viària de la Cambra Baixa.

ERC explica que el 18 d'octubre passat es va aprovar a la Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya una proposta de resolució reclamant el traspàs de les competències de la DGT. Tant en matèria d'expedició de permisos de conduir i realització d'exàmens teòrics i pràctics a Catalunya.

Al seu parer, hi ha "dos grans motius" que han impulsat la presentació d'aquesta iniciativa. D'una banda, "la manca de garantia de poder fer el procés d'obtenció del permís de conducció en català. A això se li afegeix el col·lapse a les llistes d'espera per examinar-se".

En relació amb la llengua catalana, critica que les proves "no preveuen ni com a requisit ni com a mèrit, el coneixement d'alguna de les llengües oficials de l'Estat diferents del castellà".

En aquest sentit, ERC afegeix que hi ha diversos casos de "discriminació lingüística", en el marc del procés d'obtenció del permís de conducció. Aquests han estat denunciats per Plataforma per la Llengua.

"Això és, actualment, la DGT ha de tenir els models a disposició dels alumnes i garantir poder fer la prova teòrica en aquesta llengua, quan així se sol·liciti", afirmen els republicans.

"Amb tot, aquesta opció no és de justícia en tant que, la població catalana s'ha de poder examinar sense sol·licitud prèvia en la llengua pròpia", afegeixen.

D'altra banda, ERC assegura que Catalunya "pateix des de fa anys un greu problema amb els exàmens per accedir a diferents permisos de circulació amb vehicles de motor".

Expliquen que la Federació d'Autoescoles de Barcelona (FAB) ha comunicat recentment que es comptabilitzen unes 48.500 persones pendents d'examinar-se a Barcelona amb uns terminis d'espera superiors als 5 mesos.

"Això afecta la vida personal de la població de Catalunya, que veu restringit el seu dret a la mobilitat i limitades, entre d'altres, les seves oportunitats laborals", asseguren a la proposició no de llei.

"De la mateixa manera, l'afectació també impacta sobre els professionals del sector del transport terrestre que arriben a patir greus contratemps a la seva carrera professional", recalquen els independentistes.