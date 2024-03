Continua la sagnia a Cs: el PP i el PSOE pacten per treure'ls una alcaldia

La moció de censura presentada pel PP i el PSOE a la localitat marmessor de Villaverde de Guadalimar ha tirat endavant pel que la fins ara alcaldessa de Ciutadans, Pilar Marín, ha deixat el seu càrrec després de vuit mesos i el 'popular' Ángel Fiteni es ha fet amb el bastó de comandament amb el suport dels socialistes.

En declaracions als mitjans després del ple en què s'ha vist obligada a deixar el càrrec, Marín ha dit que se sent "totalment indefensa" perquè no l'han deixat lloc a rèplica.

"Els únics interessos que els mouen és a un emportar-se 1.800 euros mensuals per no fer absolutament res i l'altre tapar els seus desvergonyiments als jutjats", ha manifestat la fins ara alcaldessa en relació amb 'populars' i socialistes.

Ha mostrat els pressupostos i les factures per defensar-se de les acusacions de la moció de censura signada pel PP i el PSOE, que parla d'actuacions administratives per part de Marín preses "lluny dels principis d'eficiència, legalitat i transparència".

"És el necessari per al bé del poble"

Per part seva, el nou alcalde ha manifestat que el canvi d'Alcaldia ha estat "un procés complicat". "No és plat de bon gust però considerem que això és el necessari per al bé del poble. Villaverde necessitava un canvi i hem anat endavant".

"Esperem que ara tot funcioni molt millor amb feina i esforç, que sabem que serà així", ha assegurat, per justificar aquesta moció de censura en què l'alcaldessa no comptava amb els populars "per a res" malgrat que la van recolzar per assolir el bastó de comandament. "Va decidir optar per treballar pel seu compte i no comptar amb nosaltres. Això de les adjudicacions s'ha comentat també en ple.

La líder dels liberals a Castella-la Manxa, Carmen Picazo, ha carregat durament contra el PP, a qui ha acusat d'"aliar-se amb el pitjor PSOE, que a nivell nacional està rebentant el nostre Estat de dret ia nivell local compta entre els regidors amb un investigat per falsedat documental".

Al costat de Picazo, el coordinador nacional de Ciutadans, Carlos Perez-Nievas, i la coordinadora provincial a Albacete, Ana Martínez, han acompanyat Marín i han defensat l'"estupenda gestió" de la fins avui alcaldessa.

Picazo ha recordat les "nombroses declaracions" del president regional del PP; Paco Núñez, cada vegada que Ciutadans arribava a algun acord amb el PSOE acusant-los de traïdors o de tirar-se als braços del socialisme, pel que s'ha preguntat "quin és el motiu pel qual ara a Núñez sí que li sembla bé abraçar-se a Pedro Sánchez".

Per la seva banda, Pérez-Nievas ha donat suport a Marín, de qui ha dit que ha encarnat "en tot moment" els principis liberals, la lluita contra la corrupció i la regeneració institucional, "aquests valors que representem a molts municipis, a Catalunya i per descomptat a Brussel·les, on els liberals liderem la defensa del nostre Estat de dret davant dels atacs del Govern de Pedro Sánchez”.

El secretari provincial del PP d'Albacete, Bernardo Ortega, ha felicitat el nou alcalde, així com els regidors Samantha Herreros i Valeriano Tenedor, del Grup Popular, i els ha animat a treballar en sintonia amb la resta de membres de la Corporació durant els propers mesos en coalició amb els veïns del municipi.