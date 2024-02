Contundent 'zasca' contra Cayetana: 'Amb aquests caps no es pot construir un país'

per J.C. Meneses Montserrat

L'exmagistrat del Tribunal Suprem, Segundo Menéndez, ha retret a la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, les paraules sobre les formacions independentistes durant un debat sobre la llei amnistia pactada pel PSOE i els seus socis per als condemnats pel 'procés' català i ha convidat el PP a renovar el Consell General del Poder Judicial.

Durant el debat 'L'amnistia a examen II' organitzat aquest divendres a l'Ateneu de Madrid, en què participaven la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, l'exdirigent del PP i fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras i el filòsof, Fernando Savater, l'exmagistrat del Tribunal Suprem, Segundo Menéndez, que es trobava entre el públic s'ha dirigit a la diputada del PP per retreure-li alguna de les afirmacions que havia fet durant la seva intervenció, com que als independentistes cal portar-los al "racó" de pensar”.

"Em sembla que amb aquests dos caps que ens han parlat, no es pot construir un país", ha lamentat Menéndez malgrat els retrets d'altres membres del públic, i ha aprofitat a més el torn de paraula per exigir a la dirigent del PP que des de la seva formació facilitin la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Davant d'això, Álvarez de Toledo, ha defensat les seves al·legacions assegurant que les persones que "insistentment trepitgen els drets civils dels seus veïns" tenen una "profunda meditació democràtica a fer", i ha afegit, a més, que el problema amb l'independentisme a Espanya resideix que "per excés de generositat" o "conveniència política" s'ha tractat sempre els nacionalistes com els "únics interlocutors legítims" que hi havia.

Així mateix, s'ha mostrat sorpresa per la reivindicació del magistrat sobre el CGPJ i li ha retret que recolzi la "despolitització de la justícia", cosa que ha provocat els aplaudiments dels altres assistents.

Mana els independentistes "al racó de pensar"

Durant la seva intervenció, Álvarez de Toledo, ha lamentat que sigui sempre l'Estat qui "ofereixi reconciliació als seus agressors", referint-se a la llei d'amnistia pactada pel PSOE i els seus socis, quan el que necessitem a Espanya és que siguin ells els que "demanin reconciliació". Al fil d'això, ha assegurat, que els independentistes "han d'estar una llarga estona al racó de pensar" per "meditar profundament sobre per què no volen viure amb els altres".

Ja que, segons ha remarcat "no volen reconciliar-se, volen la ruptura", igual que el Govern, que al seu parer, tampoc busca la "convivència", sinó que per a ells la llei d'amnistia és una operació contra l'alternança política a el nostre país.

En aquest sentit, ha remarcat que aquesta llei està condemnada al "fracàs", igual que el Govern de Sánchez, ja que depèn d'ella per "seguir al poder" i la base del qual està "podrida", a més, el seu contingut xoca" frontalment” amb la Constitució i el dret europeu.

Espectacle dantesc del Govern

Tot i això, Álvarez de Toledo, ha expressat la seva plena confiança en els jutges, i creu que malgrat que des de l'Executiu vagin a "legislar contra jutges concrets" sotmetent i desacreditant la justícia, "els jutges saben el que han de fer".

La diputada popular ha recordat que a Espanya hi ha alguna cosa per sobre del parlament i és la Constitució i per tant els jutges "pararan" la llei d'amnistia recorrent al Tribunal Constitucional ia la justícia Europea. "Aquest país ha sobreviscut coses molt pitjors que Pedro Sánchez", ha emfatitzat.

A més, durant la seva intervenció ha fet referència les paraules del ministre de Transport, Óscar Puente, en què demanava aprovar l'amnistia per "estalviar feina a la justícia" i evitar judicis que acabin en indult, i ha criticat la "immensa farsa" i l'espectacle "dantesc" que s'està duent a terme des del Govern.