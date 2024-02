Cornellà (CUP) carrega contra la creació de projectes 'enganyosos' davant la sequera

El diputat de la CUP Dani Cornellà ha criticat la voluntat de grups parlamentaris de crear infraestructures com a dessalinitzadores per "fer veure que no hi ha sequera", en una entrevista publicada aquest dissabte per ElNacional.cat i recollida per Europa Press.

"És un error crear infraestructures per fer veure que no hi ha sequera i continuar produint aigua i reproduint el model", ha assegurat Cornellà, que alhora ha retret la justificació de projectes com el complex turístic del Hard Rock, dur a terme més autopistes o els Jocs Olímpics d'hivern.

Des del seu partit, creuen que la solució a la sequera no passa per projectes com les dessalinitzadores, que a parer seu "provoquen contradiccions, ja que ecològicament són insostenibles i tenen un gran consum energètic pel qual el país no està preparat".

Cornellà ha defensat que hi ha un problema estructural al model de gestió de l'aigua, i ha considerat que "el Hard Rock caurà pel seu propi pes com ho van fer els Jocs Olímpics".

Pel que fa a l'onada de protestes d'agricultors, ha reivindicat que l'administració hauria de marcar els preus públics perquè no es puguin baixar i que "siguin justos i garanteixin una renda agrària digna".