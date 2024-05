Crisi a ERC: Sergi Sabrià, la mà dreta d'Aragonès, deixarà la política

El viceconseller d'Estratègia i Comunicació de la Generalitat en funcions, Sergi Sabrià, ha anunciat aquest divendres 17 de maig que deixarà la política institucional quan es formi el nou Govern, i ha afirmat que “és hora de cares noves i idees noves”.

Ho ha dit en una carta publicada en xarxes socials i recollida per Europa Press, en què, seguint la línia expressada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, i per la secretària general d'ERC, Marta Rovira, insta a “deixar pas a nous lideratges".

"Fo un pas al costat convençut i confiat que aquesta organització compta amb una nova generació preparada per prendre el relleu que fa 93 anys que passa de mà en mà amb l'objectiu de la llibertat", ha apuntat.

Sabrià ha posat en valor el Govern de Pere Aragonès, "un Govern humil i generós com el seu president", al seu parer, i ha expressat que "el temps posarà al seu lloc la rellevància de la feina: la contribució als indults i la amnistia, la recuperació de la "Institució" després del 155, i els avenços socials, econòmics i nacionals impulsats en aquests tres anys.

"Us animo tots a seguir lluitant per aquest projecte i per una organització neta i honesta, carregada de talent, que ha sabut ser útil al poble de Catalunya durant tot un segle i que ho seguirà fent un segle més", ha conclòs.

Setmana moguda al partit

Després de la debacle electoral, l'Executiva Nacional d'ERC del 15 de maig passat es va allargar i va ser molt tensa.

Pere Aragonès havia anunciat la decisió de deixar la política de primera fila, mentre que Oriol Junqueras va apuntar que deixarà la Presidència d'ERC temporalment després de les europees.

L'exalcalde de Sant Vicenç dels Horts va dir que "el més important és que fem el més important per al país i la ciutadania", i que vol engegar un procés d'escolta activa.

En canvi, Marta Rovira, secretària general de la formació, va dir en una carta oberta a X que no optarà a la reelecció. Des de Suïssa ha apuntat que "com a militant de base, i per coherència, he comunicat als companys i companyes de la direcció nacional que no em presentaré".