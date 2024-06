Critiquen Junts per demanar l'exclusió de Catalunya del repartiment de migrants

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Angel Víctor Torres, ha rebutjat l'exigència de Junts d'excloure Catalunya del repartiment de menors migrants procedents de les Canàries i li ha recordat que, per a l'aprovació de la reforma del Reglament d'Estrangeria, “només fan falta més sí que no és”.

Així ho ha expressat Torres en una entrevista a Cope Canarias en què ha reconegut que el Govern "tenia clares les dificultats amb Junts des del minut zero" i ha indicat al partit de Carles Puigdemont que les seves exigències "no tenen cobertura legal".

Torres ha confiat a comptar amb el suport dels grups polítics majoritaris, com ha passat amb la reforma del Consell General del Poder Judicial. "Farem la feina i els partits polítics s'hauran de definir, però jo espero que això surti perquè és l'única possibilitat". A parer seu, "la voluntarietat i la solidaritat optativa ja s'ha vist que no funcionen".

Ha reconegut, tot i això, que si la reforma no s'aprova existeix "un problema greu perquè, en el cas dels menors d'edat, quan arriben a una comunitat autònoma, són competència seva i no hi ha llei que faci que siguin distribuïts". "Els territoris fronteres estan condemnats a haver de donar resposta a aquests menors i no hi ha dubte que si es pensa que això (la reforma del Reglament d'Estrangeria) no sortirà, la situació per davant és força preocupant", ha argumentat el ministre.

Pel que fa a la postura de Vox que ha advertit el PP de trencar els pactes de Govern en aquelles comunitats on s'acceptin migrants i ha reclamat la devolució dels menors als seus països d'origen, Torres ha recordat que "això no es pot fer a la Unió Europea". I, encara que ha reconegut, que l'advertència del partit de Santiago Abascal és "una dificultat", ha insistit que un acord entre el PSOE i el PP deixa l'aprovació de la reforma "resolta".

Respecte a la negativa del Ministeri de Defensa de permetre l'ús d'emergència de casernes militars a les illes, com reclama l'executiu canari, ha explicat que "no hi ha infraestructures en desús en aquest moment" per a un ús permanent davant l'increment d'arribades de menors.

En aquest sentit, ha recordat que en èpoques anteriors van ser habilitats altres espais esportius i educatius per acollir els migrants, però ha incidit que "el més important és que es faci possible la reforma de la llei i hi hagi una solució definitiva". Segons ha advertit, "si es confirmen les previsions d'arribades, es tindrà una dificultat objectiva i inabordable".

Ha expressat, tot i això, la seva confiança que "prevalgui el sentit comú i la justificia i el Govern d'Espanya i de la Unió Europea ho tenen absolutament clar".