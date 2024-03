La crònica d'un circ: El PSOE i el PP exposen la seva ruptura total al Senat

La sessió de control del Senat d'aquest dimarts s'ha convertit, una vegada més, a l'escenari d'un circ on el Govern i l'oposició han explicitat les seves desavinences. Grans paraules, acusacions de traïció i el descrèdit del contrari han estat l'acompanyament d'una sessió que tant populars com a socialistes han entès com una bona oportunitat per continuar polaritzant la societat.

La portaveu del Grup Popular al Senat, Alicia García, ha acusat aquest dimecres el cap de l'Executiu de "vendre la nació per set vots" per seguir a Moncloa i d'estar al corrent de l'anomenat 'cas Koldo', assegurant que "tot ho sabia i tot ho va tapar". En la rèplica, Pedro Sánchez ha atacat el PP amb la "gran mentida" dels populars després dels atemptats de l'11 de març i ha afirmat que aquesta actuació és "l'acta fundacional" del projecte polític "destructiu" que el Partit Popular representa " des de fa 20 anys”.

En el seu primer cara a cara amb Sánchez al Ple del Senat d'aquesta legislatura, Alicia García ha afirmat que Sánchez "no és sinònim de governabilitat" sinó de "caos i desgovern". "Vostè és un fracàs en si mateix", ha proclamat.

Dit això, ha qüestionat que el president del Govern pugui oferir estabilitat als espanyols amb el "circ" que té amb la llei d'amnistia i la presumpta trama de mossegades sobre la compra de mascaretes a la pandèmia. "Ja que ens honora amb la seva magnífica presència senyor president, expliqui'ns quina estabilitat política pot oferir als espanyols en aquest garbuix d'escàndols", li ha preguntat.

"Fa sis anys que diuen que aquesta legislatura s'acaba"

En el torn, Sánchez ha recordat que és el president en la història de la democràcia que "més vegades ha comparegut al Senat" i ha repassat algunes de les mesures que ha aprovat aquests anys al capdavant de l'Executiu, presumint a més de batre rècord en ocupació i de fer “política real” que “importa a la ciutadania”. "Fa vostès sis anys que diuen que aquesta legislatura s'acaba. Doncs el meu Govern acaba de començar la tercera", ha etzibat als populars.

Tot seguit, Sánchez ha recordat que aquest dilluns va tenir lloc el 20è aniversari del "major atemptat de la història d'Espanya i d'Europa" i que ha enlletgit Alberto Núñez Feijóo que digui que va actuar de "bona fe" en relació amb la gestió que va fer llavors José María Aznar.

"Deixeu d'insultar la memòria de les víctimes del terrorisme i també la intel·ligència dels espanyols amb la seva gran mentida, perquè d'aquells fangs, aquestes pólvores. La gran mentida de l'11 de març és l'acta fundacional d'aquest projecte polític destructiu que vostès representen des de fa 20 anys fins ara", ha etzibat Sánchez als populars.