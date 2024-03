Cs intentarà evitar que Puigdemont sigui el candidat de Junts per a les eleccions

per Redacció CatalunyaPress

Ciutadans ha anunciat que impugnarà la inscripció al cens electoral de Carles Puigdemont per considerar que és "fraudulenta", ja que no resideix a Catalunya des que va fugir el 2017 després de l'1-O, d'aquesta manera que no pugui ser candidat en les properes eleccions del 12-M.

“És evident que fa set anys que és a Bèlgica i sense posar un peu a Catalunya. El senyor Puigdemont ja no revesteix la condició política de català, cosa que l'inhabilita per ser elector i elegible”, ha explicat el secretari general del partit liberal, Adrián Vázquez.

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya assenyala a l'article 7 que per ser candidat a les eleccions autonòmiques s'ha de gaudir de la condició política de català.

I per tenir-la, s'ha d'estar inscrit al cens electoral vigent, d'acord amb la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG).

“Si Puigdemont està censat a Catalunya, és evident que la inscripció és fraudulenta perquè resideix a Waterloo i això des de l'any 2017. Combatrem aquest sensesentit, que un pròfug de la Justícia es pot presentar sense més ni més a unes eleccions. Si vol ser candidat, ja sap el camí i passa per un jutjat”, ha afegit el cap de la delegació dels liberals a Europa.

Ha explicat que CS presentarà les seves al·legacions davant la Junta Electoral basant-se en la decisió del Tribunal Constitucional de l'any 2021 per la qual va anul·lar diverses candidatures per la manca d'acreditació de la residència per a la inscripció al cens vigent, els casos de Toni Cantó i Agustín Comte.

La formació liberal està utilitzant tots els recursos al seu abast contra el fet que Carles Puigdemont no s'hagi hagut de presentar davant la Justícia a Espanya i hagi mantingut el càrrec d'eurodiputat, a qui també va arribar de manera fraudulenta: no va recollir l'acta a Espanya com ordena la Junta Electoral, malgrat això se li va permetre prendre possessió de l'escó a l'Eurocambra gràcies a la decisió unilateral i arbitrària del president socialista del Parlament.

“No volem que, mentre es negui a rendir comptes davant de la Justícia, pugui ser candidat, tampoc a Catalunya. No deixarem de recórrer a totes les instàncies en què puguem denunciar-ho. I estem fent el mateix amb la llei d'impunitat que li ha preparat el Govern i que la Unió Europea pot fer descarrilar”, ha afegit.