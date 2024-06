CUP i Aliança Catalana compartiran el grup mixt al Parlament

per Redacció CatalunyaPress

La CUP i Aliança Catalana (AC) compartiran el grup mixt al Parlament, després que s'hagin constituït la resta de grups parlamentaris i cap d'ells hagi cedit un escó als cupaires per poder tenir grup propi.

Fonts parlamentàries han explicat que la constitució dels grups parlamentaris serà ratificada dimarts que ve per la Mesa del Parlament, i si no hi ha canvis, la CUP i AC compartiran el grup mixt, encara que els cupaires podran formar un subgrup en tenir-ne més de 3 escons.

La CUP ha intentat negociar amb ERC, Junts i els Comuns perquè els cedissin un diputat, i la diputada de la CUP Laure Vega ha assegurat aquest divendres en declaracions a Europa Press que segueixen "en converses per no haver de compartir grup mixt".

Si finalment són al grup mixt, ambdues formacions hauran de compartir espai i temps d'intervenció, així com la capacitat per presentar iniciatives legislatives durant tota aquesta legislatura.

La formació anticapitalista va passar de 9 a 4 escons a les últimes eleccions catalanes --en calen 5 per a la formació de grup propi-- i AC va entrar per primera vegada a la Cambra catalana amb dos diputats.

"Ens ho passarem bé", ha dit Orriols

La líder d'Aliança Catalana i alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha reaccionat a la notícia ironitzant: "Ens ho passarem bé", en un missatge a 'X' recollit per Catalunya Press.

Vega ha replicat que a Orriols: "No ens ho passem bé al costat els qui al final fan el que fa tota l'extrema dreta, independentment de la llengua, de la bandera amb què es vulguin tapar, que és fer de pijos".

Ha criticat que aquests partits quan hi ha problemes en àmbits com l'educació i la sanitat, "en lloc de denunciar això donen la culpa al veí del costat", i ha demanat a Orriols que no utilitzi la ironia.

La diputada de la CUP Laia Estrada va assegurar dimarts en roda de premsa que els "incomoda profundament compartir grup mixt amb una formació feixista".