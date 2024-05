La CUP critica Junts+ per defensar el projecte del Hard Rock

per Pau Arriaga Pérez

La candidata de la CUP a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha acusat Junts+ de ser "el CiU de tota la vida" i adoptar l'agenda econòmica del PSC, per la defensa del projecte del Hard Rock i altres desenvolupaments com l'ampliació del Aeroport de Barcelona o ports.

Així ha reaccionat Estrada a les declaracions fetes pel número 3 de Junts+, Josep Rull, al debat electoral de TV3 de dimarts 7 passat, on va defensar el Hard Rock com una manera per "acollir turisme de valor afegit".

Estrada ha assegurat que l'agenda de macroprojectes que té Junts és "incompatible d'avançar a l'agenda de la independència", i ha lamentat que aquest partit, diu, hagi ubicat el focus a Madrid.

També ha assegurat que Junts+ ja no és el projecte de "casa gran" que pretenia ser a la seva fundació, i ha dit que els corrents d'esquerra o socialdemòcrata d'aquesta formació ja s'han diluït.

Davant la possibilitat d'una repetició electoral si no hi ha acords després dels comicis, Estrada ha valorat que generaria més frustració i desafecció cap a la política, i ha demanat negociar sobre les “necessitats del país”, amb projectes com fer arribar el tren a totes les comarques de Catalunya.

"Doctrina Drapaire"

Sobre l'anunci fet al debat de TV3 pel candidat del PSC, Salvador Illa, de situar com a director general dels Mossos l'excomissari en cap de la policia catalana Josep Lluís Trapero, Estrada ha defensat aplicar la "doctrina Trapero" als desnonaments de habitatges.

Estrada es refereix, ha explicat, a la decisió dels Mossos d'Esquadra de no intervenir a les escoles electorals del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, amb la premissa que, davant d'una multitud reunida, intervenir amb antiavalots genera més efectes negatius que lobjectiu que es busca.

"Sobirania econòmica"

Qüestionada sobre un hipotètic nou sistema de finançament per a Catalunya, que Junts+, ERC i Comuns Sumar van posar com a prioritat en el debat electoral, Estrada ha exigit la "sobirania plena, també l'econòmica", tot i que ha criticat aquests partits haver posat el focus de les negociacions a Madrid.

La candidata de la CUP també ha retret a ERC i Junts+ reivindicar la independència i, després, demanar un nou model de finançament que “ressona a Artur Mas i a un pacte fiscal de pantalles que ja estan passades”.