La CUP demana una jornada laboral inferior a la proposta per Yolanda Díaz

**La CUP proposa jornada laboral de 30 hores i salari mínim de 1.600 euros durant el Dia del Treballador**

En un 1 de Maig marcat per l'activitat política davant de les properes eleccions del 12 de Maig, la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) ha destacat amb una proposta audaç durant una manifestació anticapitalista. La líder de la formació, Laia Estada, ha advocat per una jornada laboral de 30 hores setmanals i un salari mínim de 1.600 euros nets repartits en 14 pagues, desafiant les actuals condicions laborals que estableixen un Salari Mínim Interprofessional (SMI) de 1.134 euros i una jornada de 40 hores setmanals, fins i tot quedant per sota de la proposta de 37,5 hores de la ministra Yolanda Díaz.

"Aquestes propostes són de justícia i busquen repartir la feina i la riquesa de manera equitativa," va remarcar Estrada durant la manifestació. Va criticar les declaracions triomfalistes sobre la creació d'ocupació en un context d'encariment del cost de vida, i les va qualificar com "una broma de mal gust". Ha emfatitzat la necessitat d'abordar la lluita de classes i ha assenyalat que "els rics ens estan guanyant per golejada".

Pel que fa a altres propostes de reducció de jornada laboral, Estrada ha considerat que la reducció fins a les 37,5 hores és "totalment insuficient". També va llançar un avís a Junts, advertint que si busquen una república on guanyi una minoria, estarien reproduint els mateixos problemes que critiquen a l'Estat espanyol.

Aquestes declaracions es van produir durant la manifestació anticapitalista de l'1 de maig, convocada per la Mesa Sindical de Catalunya, integrada per sindicats alternatius, en què es van reunir prop de 2.000 persones. La mobilització es va centrar en la lluita contra la precarietat laboral i també va advocar per la llibertat de Palestina.

La jornada va transcórrer sense incidents notables, amb un ambient de reivindicació i protesta, reflectit a les consignes dels manifestants ia la varietat d'entitats i grups presents a la mobilització. Entre les demandes expressades també van estar temes com la defensa de les pensions, l'oposició al capitalisme i als sindicats majoritaris, així com mostres de solidaritat amb diverses causes internacionals com la situació a Ucraïna i la lluita contra la discriminació LGTBI.