La CUP no té clar que el PSC faciliti la investidura de Puigdemont

La CUP ha traslladat a Junts el seu "escepticisme" sobre la possibilitat que el PSC faciliti la investidura de l'expresident de la Generalitat i el candidat de Junts+ a la reelecció, Carles Puigdemont.

En un comunicat aquest divendres, els anticapitalistes han explicat que els han transmès a la primera reunió que han mantingut amb Junts després de les eleccions catalanes del 12 de maig, i també han detallat que s'han reunit amb ERC i Comuns.

La CUP ha reclamat que Junts "expliqui públicament les condicions d'aquesta suposada abstenció" del PSC, i han afegit que les polítiques que ha defensat l'espai de Puigdemont durant la campanya no corresponen, segons ell, a un marc de sobirania en què l'economia estigui al servei de la majoria i no de les grans fortunes.

"Socivergència"

"Qualsevol govern que passi pel suport al PSC o per part d'aquest suposarà un retrocés en polítiques nacionals i aboca a una sociovergència per a la propera legislatura. Davant d'aquest panorama els anticapitalistes s'emmarquen en un procés d'autocrítica i avanci en una estratègia per articular un procés d'unitat popular en el marc del procés de refundació del Garbí -un procés de debat estratègic i organitzatiu iniciat el mes d'octubre passat- i criden a l'esquerra per l'anàlisi conjunta i en profunditat i posar-se a treballar amb urgència per revertir aquesta situació i poder donar resposta a la crisi climàtica, social i nacional", han avisat els cupaires.

També han criticat que el PSC i Junts, que situen com les dues forces que opten a governar el Parlament, "tenen programes i polítiques similars tant en el terreny de l'impuls del Hard Rock i les carreteres, en el terreny econòmic i social, però també al terreny que la solució del conflicte passa per Madrid".

Els anticapitalistes han traslladat a les primeres reunions després del 12M la necessitat de "treballar perquè la Mesa del Parlament serveixi per garantir drets, defensar la sobirania del Parlament, els drets dels seus diputats i diputades i fer front a la repressió de l'Estat". Davant la falta de Govern, el tauler polític continua obert.