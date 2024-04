La CUP rebutja el trilingüisme educatiu i alerta d'una 'ofensiva contra el català'

La candidata de la CUP per a les eleccions catalanes, Laia Estrada, ha rebutjat aquest diumenge introduir el trilingüisme a l'educació catalana, i l'ha emmarcat en una "ofensiva contra el català" al sistema educatiu.

En una atenció als mitjans des de Tarragona, s'ha mostrat contra un hipotètic model trilingüe a l'escola i ha assegurat que la immersió lingüística en català és un pilar bàsic de la cohesió social a Catalunya.

Amb això, Estrada ha donat suport a la creació d'una conselleria exclusiva per a la llengua catalana, tot i que ha matisat que perquè aquesta mesura sigui eficaç ha d'estar dotada de recursos suficients i de capacitat per incidir en tots els àmbits del Govern.

La candidata de la CUP ha criticat ERC, PSC, Junts i Comuns per haver aprovat al Parlament una llei que permet que el castellà sigui vehicular a l'escola, i ha proposat un "pla de xoc" per fomentar l'ús social de la CUP llengua catalana, amb més recursos sobretot al sistema educatiu.

Pactes després de les eleccions

Estrada ha dit que la CUP no posa línies vermelles per negociar després de les eleccions, tot i que ha remarcat que el partit vol un canvi radical de les polítiques a Catalunya, posant els comicis com un moment per decidir entre un model de les elits econòmiques o un altre que "posa el país al servei de la gent".

Així mateix, ha reivindicat una llei que reguli substàncies tòxiques a l'aire per controlar zones que pateixen una mala qualitat de l'aire, com el Camp de Tarragona i la Plana de Vic, un projecte que la CUP va presentar a la darrera legislatura i que va ser rebutjada .