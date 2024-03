Dani Sirera (PP) proposa rebaixar 8 impostos municipals a Barcelona

El president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, proposa una rebaixa fiscal de 8 impostos i taxes municipals davant dels Pressupostos de l'alcalde, Jaume Collboni, que “mantenen Barcelona líder en fiscalitat i inseguretat”.

En la seva intervenció al debat de Pressupostos, Sirera ha denunciat que aquests pressupostos “mantenen una insostenible pressió fiscal als barcelonins, no responen a les necessitats socials que té avui la ciutat, no recullen incentius a l'activitat econòmica, no donen resposta als problemes d'inseguretat, no avancen en la col·laboració publicoprivada, especialment en construcció d'habitatge públic, i consoliden inversions molt qüestionades de l'anterior govern com la Ronda de Sant Antoni, la connexió del tramvia, els carrils bici mal planificats i les superilles” .

Així mateix, el president del grup Popular ha afegit que “a Barcelona tenim impostos de primera i serveis de tercera” i ha reivindicat la necessitat de reduir els impostos a les famílies, als autònoms ia les petites empreses, “coses que el Partit Socialista ni sap ni vol fer”.

En aquest sentit, Dani Sirera ha lamentat que "nou mesos després de la constitució de l´Ajuntament, Barcelona segueixi parada". “Malgrat que el Partit Popular va alliberar Barcelona de Colau, el seu esperit destructor continua impregnant els pressupostos que avui ha presentat el govern de Jaume Collboni”.

Sirera ha alertat que els pressupostos presentats pel PSC amb el suport d'ERC, “són, en realitat, els pressupostos de Colau amb l'esteleda que li aporta ERC, tal com ho demostra la mateixa Ada Colau condicionant el seu suport a aquests pressupostos únicament a entrar al govern municipal sense canviar ni una coma de la proposta”.

Dani Sirera ha insistit en la necessitat que Barcelona tingui un govern que governi per a tothom, no un govern dels uns contra els altres, però “el govern municipal ha optat per escollir un soci que pot ser una bona opció per a Collboni, però no ho és per a Barcelona”.

Finalment, en relació que Jordi Valls hagi retret a Junts que el pitjor que li ha passat a Catalunya i Barcelona ha estat el 'procés' i l'actitud messiànica de Puigdemont, Sirera li ha recordat que “si Puigdemont es presenta a les eleccions i assegura que ho tornaran a fer, és per culpa del Partit Socialista que li ho permet. Per tant, els responsables que torni a passar el que va passar el 2017 a Catalunya ia Barcelona, no són altres que el Partit Socialista, que per set miserables vots, estan veient Espanya a Carles Puigdemont i al seu partit”.