El dard de Feijóo a Sánchez: ''El seu Govern ja no és útil ni serveix''

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha demanat aquest divendres al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que "faci les maletes" a Moncloa perquè lidera un Govern "en agonia" que no és "útil" ni "serveix" als espanyols . És més, ha dit que l'Executiu està al "subsòl polític i moral" i "segueix caient", al·ludint a la llei d'amnistia, l'anomenat 'cas Koldo' que afecta el PSOE i la manca de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2024 .

"Aquest Govern ja no té solució, ha nascut avariat. L'avaria cada dia és més gran i és impossible arreglar el que no funciona", ha proclamat Feijóo, per afegir que la seva "degeneració", la seva "decadència" i la seva "caiguda" no serà Espanya.

A la cloenda de les jornades 'Diputacions, cabildos i consells: per un futur en igualtat' a Àvila, Feijóo ha recalcat que és l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont qui "decideix dia a dia com va la legislatura i serà qui la tanqui quan no obtingui les prebendes que vol i les prebendes que cerca”.

"La legislatura està perduda per als interessos dels espanyols", ha manifestat, per afegir que el Govern de Pedro Sánchez "no serveix el seu poble" sinó "els seus socis" i està "simplement per estar-hi", no per "governar" .

"Fan de la urgència nacional una normalitat"

Feijóo ha indicat que en aquests mesos de legislatura han comprovat els "enganys, un darrere l'altre" de l'Executiu, les "exigències" dels independentistes i "casos de corrupció al seu entorn més proper". Segons la seva opinió, Sánchez "carrega a l'esquena massa maletes que li impedeixen ser útil al seu país".

"Que obri aquestes maletes, que mostri el que hi ha ia més que faci les seves pròpies maletes i abandoni les responsabilitats que no exerceix", ha sol·licitat el president del PP, que ha denunciat que en comptes de demanar "disculpes" i donar "explicacions" , "tot ho despatxa amb mentides, amb insults i amb el ventilador".

Després d'assegurar que estan davant d'una situació d'"urgència nacional" perquè el PSOE ja ha "sobrepassat tots els límits polítics", el cap de l'oposició ha indicat que Espanya "necessita doncs un pas endavant" de tots els que encara creuen a Espanya, "és a dir, la immensa majoria dels espanyols".