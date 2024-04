La data clau que marca la CUP per a la refundació del partit

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) ha anunciat avui que celebrarà el proper 21 de setembre una Assemblea Nacional per concloure el seu procés de refundació, una fita que han anomenat com el "Procés de Garbí". Aquest procés de reestructuració interna es va iniciar el setembre del 2023 amb la intenció inicial de finalitzar el juny del 2024. Tot i això, a causa de l'avançament de les eleccions catalanes al 12 de maig, la CUP s'ha vist obligada a ajustar el seu calendari, segons ha informat la formació en un comunicat oficial.

Els líders anticapitalistes han dut a terme un intens debat tant al Consell Polític com entre la militància, concloent en la necessitat de replantejar les dates per garantir la màxima participació i compromís en aquest procés de refundació. En aquest sentit, la CUP ha expressat el desig que aquest replantejament permeti dur a terme el procés amb totes les garanties necessàries per fomentar la implicació activa de tots els seus membres.

L'objectiu principal d'aquesta fase final del procés és fomentar l'intercanvi d'opinions i propostes, aprofundint així en la confrontació de diverses postures i cercant síntesi que puguin superar les divergències internes. Així mateix, s'espera que el nou calendari faciliti la presentació conjunta d'esmenes que tractin les qüestions més rellevants, de manera que l'Assemblea Nacional les pugui abordar de la manera més efectiva possible.

L'Assemblea Nacional del 21 de setembre serà un punt crucial a la trajectòria de la CUP, on s'espera que es prenguin decisions clau per definir el rumb polític i estratègic del partit. La participació i el compromís dels membres seran fonamentals per assegurar l'èxit d'aquest procés de refundació i per enfortir la posició de la CUP com a actor rellevant al panorama polític català.

La primera vegada que la formació anticapitalista va concórrer a uns comicis en solitari va ser a les eleccions municipals del 2003. A partir d'aquí, va repetir el 2007 i el 2011, fins que va presentar llista també les eleccions al Parlament de Catalunya del 2012.

Els seus millors resultats en unes eleccions catalanes es remunten al 2015, quan van obtenir 7 diputats.