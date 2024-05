La data en la qual Sánchez compareixerà per explicar les activitats de Begoña Gómez

El president del Govern, el socialista Pedro Sánchez, compareixerà dimecres 22 de maig al Ple del Congrés dels Diputats per tractar, entre altres assumptes, l'últim Consell Europeu, la situació a l'Orient Mitjà i la denúncia contra la seva dona, Begoña Gómez , per les activitats professionals.

Aquesta compareixença es produirà en vigílies de l'arrencada de la campanya electoral de les eleccions europees i els dies en què es podria produir la decisió del Govern de reconèixer Palestina.

Segons ha detallat el portaveu socialista, Patxi López, la Junta de Portaveus ha posat data quatre compareixences de Sánchez que es debatran acumuladament en un únic debat.

Es tracta de dues peticions del PP: una relativa "al conflicte d'interès" que, segons el parer dels 'populars' afecta el PSOE i l''entorn del president del Govern', i una altra sobre la gira que Sánchez va fer fa setmanes per diferents països europeus per cercar suports al reconeixement de l'Estat palestí.

Millora del clima polític amb el PP?

El PP va registrar la compareixença sobre l'entorn de Sánchez després dels cinc dies de reflexió que es va donar el president per decidir si seguia o no a la Moncloa. Patxi López assegura que s'ha incorporat al debat de dimecres que ve perquè el Govern i el seu president no tenen "res a ocultar".

Ara bé, no preveu que el to del debat es relaxi: "D'aquesta oposició no m'espero gaire. Utilitza qualsevol cosa per a la seva estratègia política, que és lamentable --ha dit en roda de premsa--. És l'antipolítica".

Les altres dues van anar a petició del mateix Govern perquè Sánchez exposés el resultat de l'última reunió del Consell Europeu (17 i 18 d'abril) i també de l'imminent acord amb el Regne Unit sobre Gibraltar per eliminar l'estrèpit fronterer i l'ús compartit de l'aeroport gibraltareny.

Entre altres assumptes, a la cimera de líders europeus es va tornar a demanar un alto el foc i l'obertura de corredors humanitaris per ajudar la població palestina i es va reiterar l'aposta per la solució dels dos Estats. I el president del Govern és un dels dirigents de la UE que ha anunciat la seva intenció de reconèixer Palestina abans de l'estiu, amb acord o sense al si de la Unió Europea.

Reconeixement de Palestina

La setmana passada, la premsa irlandesa va avançar que els governs europeus que volen reconèixer Palestina té previst fer-ho dimarts, dia 21 d'abril. Des de l'Executiu espanyol es van limitar a confirmar que el reconeixement es produirà "molt aviat", però sense concretar-ne la data.

Si finalment ho fa al Consell de Ministres de dimarts 21, Sánchez també podrà donar compte d'aquesta decisió en la seva compareixença davant un Ple que, a més, tindrà lloc en vigílies de l'inici de la campanya electoral dels comicis al Parlament Europeu del 9 de juny