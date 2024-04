Les dates clau a tenir en compte de cara a les eleccions al Parlament

El diumenge 12 de maig la ciutadania de Catalunya està cridada a les urnes per decidir qui ocupa la presidència de la Generalitat i la manera com queda definit el Parlament per als propers 4 anys.

Després de l'avançament electoral convocat per Pere Aragonès (si s'hagués completat la legislatura, les eleccions haurien tingut lloc l'hivern del 2025) ia mesura que s'ha anat aproximant la data, la maquinària dels partits s'ha anat accelerant.

Si bé encara estem en precampanya (oficialment la campanya electoral comença la mitjanit del proper divendres 26 d'abril) cal tenir en compte, com passa a cada procés electoral, que hi ha diverses dates clau.

Les repassem.

1) Sorteig de meses electorals: una cosa que molta gent tem... i que ja s'ha fet. Entre el 13 i el 17 d'abril els Ajuntaments van dur a terme els sorteigs per escollir les persones que estaran a les meses electorals a la jornada del 12 de maig.

2) Inici de la campanya: s'engegarà al punt de la mitjanit del divendres 26 d'abril amb la tradicional cartellada. Tot i això, es preveu que la Diada de Sant Jordi tindrà un marcadíssim caràcter electoral.

3) Campanya electoral: les 2 setmanes posteriors, fins el divendres 10 de maig a les 23.59, els partits tindran l'oportunitat de reforçar la intenció de vot o de convèncer els ciutadans indecisos.

4) Termini per votar per correu: encara que no s'espera que tingui la incidència (ni el volum) de les eleccions generals del 2023, els ciutadans tenen dret a votar per correu. Com és habitual, això s'ha de sol·licitar a Correus... abans del dijous 2 de maig. Cal assenyalar que dimecres 1 de maig és festiu a tot el territori espanyol.

5) La jornada de votacions: el diumenge 12 de maig els col·legis electorals obriran les portes perquè la ciutadania voti.

6) Constitució de la nova Generalitat: les eleccions marcaran linici dun procés que ha de culminar amb la formació del nou Parlament. Després de les eleccions, es disposa de 20 dies hàbils per dur a terme la sessió constitutiva, estenent-se fins al 10 de juny, considerant com a inhàbil el festiu de la Segona Pasqua. Curiosament, aquesta data cau just un dia després de les eleccions al Parlament Europeu, programades pel 9 de maig. Un cop constituït el nou hemicicle, es compta amb un termini de 10 dies hàbils per fer la primera investidura. Si es volgués accelerar el procés, el límit per a aquesta primera sessió de recerca seria el 25 de juny, després de la festivitat de Sant Joan.