Les dates de les compareixences de Koldo García i Salvador Illa al Senat

per Redacció CatalunyaPress

La majoria del PP a la comissió d'investigació del Senat sobre les ramificacions del cas Koldo ha establert que les compareixences comencin a celebrar-se a partir de la setmana del 22 d'abril i els primers que desfilaran per aquesta investigació parlamentària seran l'exassessor de José Luis Ábalos , Koldo García, el mateix 22 d'abril, i l'exministre de Sanitat i candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, que ho farà el 24 d'abril.

Així ho ha fixat la reunió de la comissió d'investigació del Senat aquest dimecres, on ha aprovat a porta tancada el calendari de treball després que els grups ja remetessin les propostes de llistes de compareixents, així com les sol·licituds d'informació i altres treballs de aquesta investigació parlamentària.

D'aquesta manera, el PP ha fet valer la majoria absoluta al Senat per establir les compareixences a partir de la setmana del 22 d'abril i trucaran en primer lloc a Koldo García. Aquell mateix dia també compareixerà l'excap de gabinet d'Illa, Víctor Francos.

Així mateix, els populars han trucat a Illa el 24 d'abril perquè comparegui davant d'aquesta comissió que investiga totes les ramificacions del cas Koldo en plena precampanya de les eleccions catalanes que se celebraran el 12 de maig.

El PSOE i el lletrat

Tot i això, el PSOE ha denunciat que el lletrat de la comissió d'investigació ha emès una nota en què cita tres paràgrafs del pla de treball del PP que s'extralimiten de l'objecte de la comissió d'investigació sobre les ramificacions del cas Koldo.

Fonts socialistes asseguren que el lletrat havia parlat d'esborrar aquests paràgrafs. També asseguren que l'única manera de continuar era aprovar al Ple un nou objecte de comissió i començar de zero.

Així mateix, aquestes mateixes fonts asseguren que el PP ha forçat l'aprovació del pla de treball amb els seus compareixents per "no perdre el temps".

La llista que havia proposat el PP

La proposta que va fer el PP en aquesta comissió d'investigació requeria un ampli llistat de documentació, com ara l'expedient de concessió d'ajuts, crèdits i avals públics a Air Europa, "especialment aquells que van ser part del rescat de la companyia".

A més, van reclamar la compareixença de Javier Hidalgo, exCEO de Globalia, alhora que havien sol·licitat l'expedient concedit a una UTE en què participava l'empresari aragonès Carlos Barrabés i que va ser recolzada per Begoña Gómez, la dona del president del Govern.

Entre la documentació requerida pel PP figura també la relació de persones que van estar a l'aeroport de Barajas el 20 de gener del 2020 "rebent a la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez", així com la còpia del llibre de registre de vols dels avions adscrits a Presidència del Govern durant els anys 2019 al 2024, incloent dades relatives a l'"autoritat que requereix el vol", "persones transportades", data o lloc del mateix.

El PP ha realitzat aquesta àmplia petició de documentació a la comissió d'investigació del Senat juntament amb un llistat de 56 compareixents, entre els quals no figura "de moment" el president del Govern, Pedro Sánchez, segons ha indicat la portaveu del Grup Popular, Alícia Garcia.

Tampoc hi ha en aquesta llista l'esposa del president del Govern, Begoña Gómez, que sí que apareix esmentada diverses vegades en el document de 40 pàgines relatiu a sol·licituds d'informació que ha registrat a la Cambra Alta.

El Grup Popular sí que ha citat finalment Javier Hidalgo, que va ser conseller delegat del Grup Globalia --propietari d'Air Europa-- i que va mantenir relacions professionals amb la dona de Sánchez, segons les informacions publicades per diversos mitjans. En aquest llistat difós pel PP als mitjans no apareixia inicialment el seu nom, al·legant que "hi va haver un error mecanogràfic al primer document que es va registrar", segons fonts de la formació.

A la llista de compareixents hi figura l'empresari aragonès Carlos Barrabés; Víctor d'Aldama, president del Zamora FC i exassessor de Globalia; o l'empresari Juan Carlos Cueto, investigat al 'cas Koldo' com el presumpte 'cervell' de la trama que va aconseguir contractes en pandèmia per al subministrament de mascaretes.

El PP també demana flames a Rubiales

A més, el PP ha cridat a comparèixer l'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales a la comissió d'investigació del Senat sobre totes les ramificacions del 'cas Koldo', així com l'expresident del Consell Superior d'Esports (CSD) ) i excap de gabinet de Salvador Illa al Ministeri de Sanitat, Víctor Francos.

Al seu llistat el PP ha inclòs també la presidenta del Tribunal de Comptes, Enriqueta Chicano; i el president del Zamora CF i presumpte aconseguidor d'una trama a què s'investiga perquè hauria pagat comissions irregulars per l'adjudicació de contractes de màscares a la pandèmia, Víctor d'Aldama.

També demana que compareguin l'exsecretària d'Estat de Transports i expresidenta d'ADIF, Isabel Pardo de Vera; l'expresident de Renfe Isaïes Tàboes; Rubén Villalba, l'agent de la Guàrdia Civil destinat a Veneçuela i que va ser detingut en el marc del cas Koldo; i el president de Ports de l'Estat, Francisco Toledo.