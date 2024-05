Debat 12M: Illa vol un Govern transversal i Junts+ rebutja un pacte amb el PSC

El passat dijous 2 de maig es va celebrar el primer gran debat de la campanya electoral del 12M, el de RTVE . En aquest es van evidenciar les discrepàncies entre alguns dels candidats.

El candidat del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat formar un Govern "transversal" després de les eleccions del 12 de maig, mentre que el número 3 de Junts+, Josep Rull, ha descartat pactar amb els socialistes i fer president Illa .

Per part seva, el president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha assegurat que pactarà sobre la base de continguts, igual que la candidata de la CUP, Laia Estrada, i la dels Comuns, Jéssica Albiach, ha descartat pactes amb la dreta.

En una de les seves primeres intervencions, el candidat del PP, Alejandro Fernández, ha sostingut que no parlaran "amb ningú que pretengui seguir trencant el pacte constitucional", mentre que el candidat de Vox, Ignacio Garriga, ha criticat que hi hagi un "pacte antifeixista contra la seva formació, i Cs ha acusat PSOE i PP de pactar amb l'independentisme.

Illa presentarà candidatura a la investidura

Illa ha sostingut que presentarà la seva candidatura a la investidura i ha preguntat a la resta de forces si la bloquejaran, ha advocat per fer pactes que generin estabilitat, i ha acusat el PP d'haver "amagat reunions amb Junts" després de les eleccions generals.

El número 3 de Junts+ s'ha negat a pactar amb el PSC i investir Illa, ja que assegura que la seva formació no pot "passar pàgina de l'1-O", i ha assegurat que les dues opcions que hi haurà després del 12M serà un Govern d'Illa o un de Puigdemont, ja que considera que són dos models antagònics, en paraules. Aragonès ha assegurat que pactaran sobre la base d'un referèndum acordat, al finançament singular ia una millora del benestar i la protecció de la llengua, i ha afegit que la posició del PSC en aquests àmbits és "evident", i després ha demanat a Junts i la CUP no separar la independència i la justícia social.

La candidata cupaire ha sostingut que arribaran a acords en funció del que volen fer, i ha instat Aragonès a dir si no pactarà amb Illa, i ha preguntat a Rull com impulsarà l'autodeterminació “si comparteix el model econòmic de la patronal ".

Acusacions

Albiach ha acusat Illa de fer "piruetes" per no dir si acordarà o no amb Junts, i ha afegit que pactar amb els de Puigdemont és posar-se d'acord "amb els grans campions de les retallades dels serveis públics".

El candidat dels populars ha acusat Illa de tenir una relació de "genuflexió pura" amb el president del Govern, Pedro Sánchez, i ha assegurat que al seu partit es pot discrepar en públic, i després s'ha negat a pactar els qui trenquin amb el pacte constitucional, com assegura que han fet el PSC i els independentistes.

Des de Vox, Garriga ha lamentat que els pactes entre el PSC i els independentistes han "condemnat a la inseguretat" Catalunya, i ha criticat que al Congrés s'hagi aprovat la regularització d'immigrants a través d'una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Finalment, Carrizosa, s'ha negat a pactar amb Illa, perquè "diu que no han robat els que han robat", en al·lusió als independentistes, i ha acusat el PP i el PSOE de no haver signat un compromís impulsat per Cs de no pactar amb els independentistes.

Els minuts d'or

Al minut d'or al final del debat, Illa ha confrontat dos models possibles, un per "més del mateix", i un altre per avançar, mentre que Aragonès s'ha erigit com a defensor de la millora dels serveis públics, i Rull ha apel·lat als votants de l'1 d'octubre del 2017 per governar, diu, amb l'aspiració dels catalans de prosperar.

Per part seva, Garriga ha promès frenar la inseguretat i rebaixar impostos, Estrada s'ha dirigit al votant que vol reforçar les xarxes públiques en educació, sanitat i residències, mentre que Albiach ha demanat un canvi per a un govern fort, estable i d'esquerres amb prioritats clares.

Carrizosa ha assegurat que Cs és el partit que "mai trairà" els seus votants davant la seva negativa a pactar amb partits independentistes, i Fernández, des del PP, ha defensat obrir una nova etapa per reforçar el lideratge de Catalunya davant la decadència, diu, del procés independentista.