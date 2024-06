El debat d'AIREs: L'esquerra té resposta per al fenomen migratori?

Aquesta setmana, la Llibreria Byron va acollir una jornada de debat sobre la inserció social dels migrants, organitzada per l'Aliança de l'Esquerra Republicana d'Espanya (AIRES). L'esdeveniment va comptar amb la participació de destacats experts i excaps de policia amb militància a l'esquerra política, que van analitzar les interseccions complexes entre la immigració i la seguretat ciutadana.

Entre els ponents van destacar Tomàs Gil, Doctor en Dret i professor a institucions universitàries i policials; Fernando Pradells, Màster en Estudis Policials; i Javier Marín, excap de policia i Assessor de Seguretat Pública. Aquests experts van aportar coneixements i experiències per enriquir el debat.

Tomàs Gil va subratllar que les societats actuals són plurals, diverses i complexes, i que la immigració és una conseqüència de factors globals com ara la globalització, els conflictes bèl·lics, la desigualtat i la manca d'oportunitats. En la seva intervenció, Gil va emfatitzar la necessitat que l'esquerra articuli un discurs polític que gestioni i ordeni el fenomen migratori. Segons Gil, "l'extrema dreta utilitza la immigració per generar una sensació d'inseguretat", i per això és vital que l'esquerra ofereixi respostes basades en la inclusió i la justícia social.

Fernando Pradells va abordar els desafiaments que enfronten les forces policials a causa de les retallades pressupostàries i els moviments massius de persones, cosa que dificulta la gestió de la seguretat. Pradells va presentar dades alarmants sobre l'augment de delictes greus, destacant que les infraccions penals van créixer de 2 milions el 2015 a 2.5 milions el 2023, les infraccions per tràfic de drogues van passar de 12,000 el 2012 a 21,000 el 2022, i les agressions van augmentar de 1,200 el 2015 a 4,875 el 2023.

Javier Marín va destacar la necessitat de garantir conjuntament la seguretat pública i la llibertat. Tot i això, ha assenyalat que la immigració a Espanya presenta altes taxes de delinqüència, i que la falta de polítiques d'habitatge i cohesió social afavoreix la "guetització". Marín va vincular l'auge de l'extrema dreta amb l'explotació del fenomen migratori, i va aportar dades que reflecteixen l'augment de la població reclusa estrangera el 2022. Segons Marín, el 30.1% de la població reclusa el 2022 era estrangera, tot i que els estrangers representaven només el 10% de la població total.

L'Aliança de l'Esquerra Republicana d'Espanya (AIRES) va presentar un conjunt de propostes per abordar el fenomen migratori de manera integral i justa. Entre les mesures principals s'inclouen la regularització d'immigrants per evitar un mercat de treball dual i desregulat mitjançant la regularització d'immigrants, la sobirania en política migratòria prioritzant la recepció de migrants amb llaços culturals i històrics amb Espanya, la persecució de xarxes de trànsit il·legal de persones de manera més efectiva, la regularització jurídica i laboral d'immigrants en situació irregular, i el respecte a valors democràtics com a requisit per a la residència i la nacionalitat. També van proposar l'expulsió ràpida d'immigrants que delinquin o no respecten els valors democràtics.

L'esdeveniment va concloure amb una intervenció de Carmen San Miguel, exregidor de Seguretat Pública de Barcelona, que va aportar la seva experiència i va reflexionar sobre la importància de polítiques inclusives i eficaces per a la gestió de la immigració i la seguretat ciutadana.