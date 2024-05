Debat electoral: Aragonès i Illa s'enfronten per la celebració del referèndum

per Redacció CatalunyaPress

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, va demanar "força" a les eleccions al Parlament del diumenge 12 de maig per poder celebrar un referèndum a Catalunya la propera legislatura davant un cap de llista del PSC, Salvador Illa, que ha insistit que no es farà.

Al debat de candidats de La Sexta, Aragonès ha dit que la possibilitat de fer un referèndum dependrà "de la força democràtica, de la força en vots" que aconsegueixin el 12 de maig.

"De la mateixa manera que ens van dir que l'amnistia era impossible i avui ens diuen que el referèndum és impossible, ho farem possible aquesta propera legislatura", ha subratllat.

Un referèndum "divisiu"

Després d'això, Illa va deixar clar que no ho comparteix i que un referèndum a Catalunya no comptarà amb el suport dels socialistes perquè és “divisiu”.

Sí que va voler defensar, en canvi, la Llei d'Amnistia perquè, al seu parer, permet generar estabilitat i superar una etapa "que no ha estat bona a Catalunya", malgrat entendre que hi hagi qui tingui reticències.

Les urnes són "la solució"

El candidat número tres de Junts+ per Barcelona, Josep Rull, va reivindicar que una majoria de catalans coincideixen que les urnes són la solució, ha carregat contra Cs i va preguntar a Illa si comparteix el lema Som una nació, nosaltres vam decidir , que va encapçalar la manifestació del 2010 a Catalunya després de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut.

Des dels Comuns, la candidata Jéssica Albiach va assegurar que sempre han portat al seu programa que els catalans puguin votar, ia més de defensar l'aprovació de la Llei d'Amnistia, ha emplaçat Junts+ a reconèixer que no seria el mateix un govern de PP i Vox que un altre amb Yolanda Díaz i Jaume Asens.

Per a la número dos de la CUP, Laure Vega, el referèndum sempre ha estat un element central en la seva formació, i va proposar poder decidir sobre “tot”, també en qüestions com l'habitatge.

PP, Cs i Vox

El candidat del Partit Popular, Alejandro Fernández, ha dit que el procés independentista ha causat "decadència" a Catalunya i ha rebutjat la idea que l'amnistia hagi contribuït a resoldre la situació, argumentant que ha donat un respir a ERC ia l'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+, Carles Puigdemont.

Per part seva, el candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha expressat la seva preocupació davant la possibilitat que Illa "acabi aliant-se amb els que no volen posar fi al Procés". Carrizosa ha criticat tant Junts com ERC i va qüestionar la postura de Vox respecte a la unitat d'Espanya, assenyalant que "a les manifestacions deixen el rei d'Espanya i en diuen 'Felpudo VI' en lloc de Felip VI, a més de retallar la corona de la bandera espanyola a les seves protestes".

Aquestes declaracions de Carrizosa van ser ben rebudes pel candidat de Vox, Ignacio Garriga, que ha subratllat que "l'enemic és el separatisme" i ha defensat el Rei.