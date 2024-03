La decisió del Parlament per ajudar el sector agrari en casos d'emergència

per Helena Celma

El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous una proposta de resolució transaccionada entre PSC-Units i Junts que demana establir una renda de protecció agrària excepcional que faci les funcions de renda mínima agrària que permeti "ser activada ràpidament en casos d'emergència".

En el marc del ple monogràfic d'agricultura i ramaderia, aquesta iniciativa ha tirat endavant els vots a favor de PSC, ERC, Junts, CUP, Comuns i PP, el vot en contra de Vox i l'abstenció de Cs.

Aquesta proposició també reclama establir un sistema de bestretes als joves agricultors que s'incorporin al sector, perquè puguin "gaudir de la liquiditat suficient per fer front a les inversions" del seu primer període d'incorporació i que això faciliti el relleu generacional al sector.

A més, el text de PSC i Junts aposta per incrementar la pensió de jubilació de treballadors autònoms del primer sector i per "revisar i ajustar les cotitzacions a la Seguretat Social".

Tot i això, el Parlament ha rebutjat una proposició transaccionada d'ERC, CUP i els Comuns que demanava presentar al llarg del 2024 un estudi sobre la creació d'una distribuïdora pública alimentària, que tingués com a objectiu "compres a preus justos, establint contractes de subministrament". amb productors locals".

Llei de Cadena Alimentària

El Parlament ha aprovat totes les propostes relatives a la Llei de la Cadena Alimentària, plantejades per ERC, els comuns, la CUP, Cs i el PP: mentre que la dels republicans demana modificar el text perquè “reguli de manera efectiva la quota específica de posició de domini" i prohibeixi la venda a pèrdues, els comuns reclamen revisar el seu compliment.

La CUP advoca per garantir que les distribuïdores paguin un preu just de compra per als productors amb una modificació del text, Cs garantir els principis de la Llei perquè els agricultors rebin preus justos i el PP l'equilibri entre els agents de la cadena i evitar la inseguretat jurídica".

PAC Pel que fa a la Política Agrària Comuna (PAC), la Cambra catalana ha aprovat instar l'Estat a facilitar la "descentralització" del Pla Estratègic i transferir a la Generalitat la capacitat de modificació, com demanava ERC.

També la proposta dels comuns de revisar la normativa europea "modulant les mesures burocràtiques" i fixant ajudes als costos, i la proposta del PP, que advoca per flexibilitzar-la per reduir els tràmits burocràtics existents.