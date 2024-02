La decisió que ha pres Aragonès després de l'incendi de València

per Helena Celma

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha lamentat aquest divendres el "tràgic incendi" d'un edifici a València i ha mostrat la seva disposició a ajudar en allò que necessitin la Generalitat valenciana, l'Ajuntament de València i la resta d'institucions.

"Com he tingut l'ocasió de fer, la Generalitat es posa a disposició de la Generalitat Valenciana, de l'Ajuntament de València i de la resta d'institucions d'aquestes terres germanes per ajudar-los en allò que sigui davant aquest tràgic incendi. Avui també, Catalunya és a València i amb les famílies afectades", ha destacat a l´inici d´un acte de suport a Ucraïna pel segon aniversari de la invasió russa.

També ha expressat el condol als familiars de les víctimes i ha desitjat una "ràpida recuperació" als ferits.

Morts i desapareguts

L'incendi originat aquest dijous en un edifici de la zona de Campanar de València que va afectar un altre bloc d'habitatges confrontant s'ha saldat, de moment, amb quatre persones mortes, 14 desapareguts i 15 ferits la vida dels quals no corre perill.

La Policia Nacional, ha dit, treballa en el recompte dels veïns de l'edifici: "De moment tenim identificades 14 persones il·localitzables, xifra que variarà perquè treballem a intentar localitzar les persones que podrien quedar. És un edifici amb moltes habitatges, alguns dels quals residien persones de nacionalitat estrangera que són més difícil de localitzar", ha afegit.

Els serveis sanitaris han atès 15 persones ferides, la vida de les quals no corre perill, set d'elles bombers. Dels 15 ferits, només hi ha sis persones ingressades a diferents hospitals, mentre que les altres nou han estat donades d'alta directament.

De les sis persones ingressades, cinc són bombers que presenten cremades o algun trencament al braç per haver-se precipitat, "però no es tem per la vida de cap d'elles", ha asseverat el president.