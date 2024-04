La decisió de Borrell sobre la seva participació a la llista europea

Després de dies de negociacions intenses, Pedro Sánchez ha aconseguit persuadir Josep Borrell, Alt Representant per a la Política Exterior de la UE, perquè sigui novament el candidat principal del PSOE a les properes eleccions europees.

Aquesta decisió arriba després de rebutjar l'opció de José Luis Rodríguez Zapatero i davant la negativa de Teresa Ribera.

Borrell, conscient des de fa mesos que no continuarà com a Alt Representant de la UE després de les eleccions europees del juny, ha estat sota creixent pressió al Grup Popular Europeu perquè es produeixi un canvi en un lloc històricament ocupat pels socialdemòcrates.

Segons ha informat El Confidencial Digital, Borrell ha acceptat liderar la llista del PSOE per a les eleccions europees del 9 de juny, ja que aquesta és la figura més convincent per al líder del PSOE en aquest moment.

Els sondejos manejats per Ferraz mostren un alt nivell de reconeixement i acceptació de Borrell entre la població espanyola. A més, la seva reputació com a polític d'alt calibre, la seva lleialtat al partit i la seva experiència són factors que juguen a favor seu.

Borrell, que farà 77 anys a l'abril, s'encamina a ser el candidat del PSOE per tercera vegada, ja que també ho va ser el 2004. La seva resistència a completar el mandat el situa com un fort candidat per a l'elecció d'Iratxe García com a líder de els socialistes a Europa.

Les fonts socialistes asseguren que Sánchez ha argumentat a Borrell que, a hores d'ara de la seva carrera, no té res a perdre en acceptar ser candidat novament. El seu retorn com a cap de llista seria ben rebut entre els socialdemòcrates europeus, segons s'ha indicat.

La possibilitat que la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, fos la candidata ha estat descartada. D'altra banda, l'altre possible candidat, Luis Planas, ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, també s'ha descartat a causa de les manifestacions del sector agrari sota la seva responsabilitat.