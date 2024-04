La decisió de Dolors Feliu sobre presentar-se a les eleccions de l'ANC

La presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Dolors Feliu, ha anunciat que no es presentarà a les eleccions de la direcció de l'entitat per revalidar el càrrec com a secretària nacional. "No tinc forces per a un segon mandat", va assegurar.

Ho ha dit en una entrevista a Vilaweb , en què ha defensat que en aquest mandat s'hagi consultat les bases sobre si concórrer a les eleccions catalanes amb una llista cívica, i ha recordat que el projecte s'havia votat als fulls de ruta de lentitat.

"Era una obligació d'aquest mandat posar-la sobre la taula. Nosaltres ho hem fet de manera intensa, seriosa i sincera. Hem tingut molt de suport de les bases, hi ha hagut debat públic. Valoro positivament que hagi passat", ha sostingut.

Feliu és advocada, professora universitària i política espanyola. Des del 21 de maig del 2022, és la presidenta de l'ANC, rellevant Elisenda Paluzie com a presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, després d'obtenir més de dos terços dels vots dels membres del secretariat nacional a primera volta.

El 2015 va formar part de la llista de Junts pel Sí a les Eleccions al Parlament de Catalunya, en què Carles Puigdemont va sortir elegit president de la Generalitat.

Discurs molt contundent a la Diada de 2023

Feliu va ser una de les protagonistes de l'11 de setembre de l'any passat. En un moment en què l'ebullició del moviment independentista anava a la baixa (especialment a la classe política), al seu parlament va dir als dirigents de la Generalitat que "si no saben com fer la independència, que convoquin eleccions".

“Independència o bloqueig, independència o eleccions!”, va cridar. "No volem més intents d´encaix a Espanya, no volem un intent d´encaix, volem una via pròpia, aquella per on han transitat les nacions oprimides que s´han pogut alliberar i que ara són estats lliures."

A més, va dir que només és assumible una negociació per la governabilitat de l'estat si hi ha un reconeixement explícit de la legitimitat de l'1-O. I que reconeguin també tot allò que decideixi el Parlament de Catalunya. Qualsevol objecte de negociació que no sigui això blanqueja el govern espanyol davant Europa”, va afegir.