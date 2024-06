Els decrets de subsidi per desocupació i ajuts al transport, a votació aquest dijous

El Ple del Congrés dels Diputats debatrà i votarà aquest dijous dos decrets lleis sobre la reforma del subsidi per desocupació i el programa de descomptes de fins al 90% en transport per a joves a l'estiu del 2024, respectivament.

Tots dos decrets estan en vigor, ja que es van publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el 22 de maig en el cas del subsidi per desocupació i el 5 de juny en el cas del Programa Estiu Jove. Però ara el Congrés ha de decidir si valida o deroga les normes impulsades pel Govern i ho farà a la sessió plenària d'aquest dijous, 20 de juny.

Com en anteriors votacions, el Govern es troba en minoria a la Cambra Baixa, per la qual cosa haurà de negociar amb els diferents grups parlamentaris per assegurar-se els suports suficients i que no passi com amb el primer decret per a la reforma del subsidi per desocupació, que va decaure al gener pel vot en contra del PP, Vox, UPN i Podem.

El subsidi manté la base de les persones més grans de 52 anys

El vot en contra de la formació morada es va produir perquè consideraven que la norma liderada per la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, incloïa una retallada en les prestacions del subsidi per desocupació per a les persones més grans de 52 anys.

En concret, el decret que no es va arribar a convalidar rebaixava progressivament la base de cotització per a la jubilació d'aquest col·lectiu per compensar les darreres pujades del Salari Mínim Interprofessional (SMI).

La norma que es debatrà aquest dijous, pactada amb els sindicats però no amb la patronal, no inclou aquesta rebaixa de la base de cotització i aquesta es manté al 125% de l'SMI. Podem va celebrar aquesta decisió, per la qual cosa previsiblement votaran a favor de la convalidació del decret, que segur recolzarà el PNB en incloure la prevalença dels convenis autonòmics o provincials sobre els estatals o sectorials.

Amb els quatre vots de Podem, a l'Executiu sí que en sortirien els comptes per convalidar el decret, fins i tot amb una abstenció de Junts. Però si els de Carles Puigdemont decideixen rebutjar el text i sumar els seus vots als de PP, UPN i Vox, el prendrien.

Renovació del programa Estiu Jove

L'altre decret que es debatrà i votarà serà el Programa Estiu Jove 2024, una iniciativa que es va posar en marxa l'any passat i amb què les persones d'entre 18 i 30 anys poden tenir descomptes de fins al 90% en viatges amb tren, autobús i Interrail per Espanya i Europa.

Sobre el programa només s'ha pronunciat Vox, que encara que no va avançar el sentit del seu vot va titllar el programa de "propaganda" del PSOE per guanyar-se els vots de les persones joves.

L'any passat aquest programa es va aprovar en un decret òmnibus que incloïa moltes mesures, però aquest any l'Executiu ha decidit redactar un decret que només inclou els descomptes al transport per als joves.

Del programa, que compta amb un pressupost de 130 milions d'euros, se'n podran beneficiar els nascuts entre l'1 de gener del 1994 i el 31 de desembre del 2006 i que posseeixin la nacionalitat espanyola o estrangera amb residència legal a Espanya.

Els descomptes, que s'aplicaran en viatges entre l'1 de juliol de 2024 i el 30 de setembre de 2024, aniran des del 90% per als serveis de mitjana distància convencional i per als viatges amb autobús regular de competència estatal, del 50% als títols senzills d'Avant i per a l'alta velocitat amb un màxim de 30 euros per bitllet, així com un descompte del 50% del Global Flexible d'Interrail de deu dies en dos mesos.