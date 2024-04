Pedro Sánchez seguirà sent President del Govern central: ''Posem fi a aquest fang''

El president del Govern, Pedro Sánchez, continuarà exercint les seves funcions després de decidir que seguirà a càrrec seu. Després d'un període de cinc dies de reflexió motivats per la investigació cap a la seva dona, Begoña Gómez, la seva decisió ha estat ferma: “He decidit seguir”.

En una compareixença de pocs minuts i sense possibilitat de respondre les preguntes de periodistes, ha volgut remacar que s'han de canviar les regles del joc perquè aquests atacs no es continuïn perpetrant.

"He actuat des d'una convicció clara. Diem prou o aquesta degradació ens acabarà esfondrant com a país", ha declarat, deixant clar que "si permetem que els bulls marquin el debat polític, la conseqüència serà irreparable".

Pedro Sánchez realiza una declaración institucional en La Moncloa

En un primer moment, ha reiterat que "no mereixia la pena" tots els atacs patits i que "no hi ha honor que justifiqui el patiment de les persones que volen".

"He mostrat un sentiment que en política no sol ser admissible, he admès que fa mal viure aquesta situació", reconeixia.

A més, ha volgut deixar clar que no es pot "posar el focus a les víctimes, sinó als agressors", referint-se a la seva dona. També ha reconegut que tant ell com la seva dona fa 10 anys que pateixen aquest assetjament, però que seguiran "amb més força que mai".

Per tant, la seva reflexió ha anat enfocada al fet que es posi fi al "fang" ia aquesta forma recent de fer política, i ha demanat que Espanya torni a mostrar al món "com es defensa la democràcia".

També ha tingut paraules d'agraïment cap als seus companys de partit, que van manifestar dissabte passat a Ferraz el seu desig que Sánchez seguís liderant l'Executiu, cosa que "ha influït decisivament" en la decisió. En aquesta trobada, hi van acudir 12.500 simpatitzants, segons la Delegació del Govern.

A més, ha demanat que "la majoria social es mobilitzi en una aposta decidida per la dignitat i el sentit comú, posant fre a la política de la vergonya que portem massa temps patint".

“Hem de decidir quin tipus de societat volem ser i crec que el nostre país necessita fer aquesta reflexió col·lectiva. De fet, durant aquests cinc dies ja hem començat a fer-la. Una reflexió col·lectiva que obri pas a la neteja, a la regeneració i al joc net ", concloïa.

l primer a reaccionar a la compareixença de Pedro Sánchez ha estat el líder socialista a Catalunya, Salvador Illa. "Aquesta és la millor notícia per a Catalunya. Una decisió valenta per recuperar la dignitat de la política i un compromís per frenar els que intenten soscavar la nostra democràcia. Endavant, president!", pregonava a Twitter.

Discurs íntegre del President

"Bona tarda, com saben, dimecres passat vaig escriure una carta adreçada a tota la ciutadania. En ella els plantejava si valia la pena suportar l'assetjament que des de fa 10 anys pateix la meva família, de presidir el govern d'Espanya.

Avui, després d'aquests dies de reflexió, en tinc la resposta clara. Si tots acceptem, com a societat, que l'acció política permet l'atac indiscriminat a persones innocents.

Si consentim que la contesa partidista justifiqui l'exercici de l'odi, de la insídia i de la falsedat cap a terceres persones, aleshores no val la pena. Si les mentides més grolleres substitueixin el debat respectuós i racional basat en evidències, aleshores no val la pena.

Per molt alt que sigui, no hi ha honor que justifiqui el patiment injust de les persones que un més vol i respecta. I veure com s'intenta destruir la seva dignitat sense el més mínim fonament. Tal com els vaig anunciar, necessitava parar i reflexionar-hi.

I sé que la carta que els vaig enviar va poder desconcertar, perquè no obeeix cap càlcul polític. I és cert. Sóc conscient que he mostrat un sentiment que en política no sol ser admissible. He reconegut davant els que busquen fer fallida, no per qui sóc, sinó pel que represento, que he dubtat.

Aquesta situació, que no desitjo ningú. També perquè, sigui quin sigui el nostre ofici, la nostra responsabilitat laboral, vivim en una societat on només se'ns ensenya i se'ns exigeix mantenir la marxa tant sí com no.

Però hi ha vegades que l'única manera d'avançar és aturar-se, reflexionar i decidir amb claredat per on volem caminar. He actuat des d'una convicció clara, o diem prou o aquesta degradació de la vida pública determinarà el nostre futur, condemnant-nos com a país.

És cert que he fet aquest pas per motius personals, però són motius que tothom pot entendre i sentir com a propis, perquè responen a valors troncals d'una societat solidària. I familiar, com és l'espanyola, perquè això no és una qüestió ideològica.

Estem parlant de respecte, de dignitat, de principis que van molt més enllà de les opinions polítiques i que ens defineixen com a societat. Això no té res a veure amb el legítim debat entre opcions polítiques. Té a veure amb les regles del joc.

Si consentim que els bulls deliberats dirigeixen o dirigeixin el debat polític, si obliguem les víctimes d'aquestes mentides a haver de demostrar la seva innocència en contra de la regla més elemental del nostre estat de dret, si permetem que es torni a relegar el paper de la dona a l'àmbit domèstic havent de sacrificar la seva carrera professional en benefici de la del seu marit, si en definitiva permetem que la sense raó es converteixi en rutina, la conseqüència serà que haurem fet un mal irreparable a la nostra democràcia.

Exigir resistència incondicional als líders objecte d'aquesta estratègia és posar el focus a les víctimes i no als agressors, i confondre llibertat d'expressió amb llibertat de difamació és una perversió democràtica de conseqüències desastroses.

Per tant, la pregunta és senzilla, volem això per a Espanya? La meva dona i jo sabem que aquesta campanya de descrèdit no pararà. Fa 10 anys que la patim. És greu, però no és el més rellevant. Podem amb ella.

El que és important, el que és veritablement transcendent, és que volem Espanya. Vull agrair de cor les mostres de solidaritat i empatia que hem rebut de tots els àmbits socials.

Lògicament em permetran un agraïment especial al meu estimat Partit Socialista. La mobilització social que ha influït decisivament la meva reflexió i que torno a agrair, vull compartir amb tots vosaltres el que finalment he decidit. D'això he informat prèviament el cap de l'Estat aquest mateix matí.

He decidit seguir, seguir amb més força si és possible al capdavant de la presidència del Govern d'Espanya. Aquesta decisió no suposa un punt i seguit, és un punt ia part, els ho garanteixo.

Assumeixo davant vostre el meu compromís de treballar sense descans, amb fermesa i amb serenitat per la regeneració pendent de la nostra democràcia i per l'avenç i la consolidació de drets i de llibertats.

Assumeixo la decisió de continuar amb més força si és possible al capdavant de la presidència. Només hi ha una manera de revertir aquesta situació. Que la majoria social, com ha fet aquests cinc dies, es mobilitzi en una aposta decidida per la dignitat i el sentit comú, posant fre a la política de la vergonya que fa massa temps que patim.

Perquè això no va de la destinació d'un dirigent particular. Això és el menys important. Es tracta de decidir quin tipus de societat volem ser. I crec que el nostre país necessita fer aquesta reflexió col·lectiva. De fet, durant aquests cinc dies ja hem començat a fer-ho.

Una reflexió col·lectiva que obri pas a la neteja, a la regeneració, al joc net. Fa massa temps que deixem que el fang colonitzi impunement la vida política, la vida pública, de pràctiques tòxiques inimaginables fa tot just uns anys.

Apel·lo, en conseqüència, a la consciència col·lectiva de la societat espanyola. Una societat que des de l'acord generós va saber sobreposar-se a les terribles i profundes ferides del pitjor dels passats.

Una societat que va aconseguir vèncer de manera exemplar tots els desafiaments democràtics que va patir, que va superar amb èxit una pandèmia, que malgrat el difícil context geopolític que vam patir amb guerres al Pròxim Orient ia Ucraïna, viu un molt bon moment econòmic i respira pau.

Pau social, una societat que va sorprendre el món per la seva acceptació entusiasta dels drets i de les llibertats, passant de ser un país fosc a un referent internacional de llibertats i de democràcia, de progrés i de convivència.

Avui demano a la societat espanyola que tornem a ser exemple i inspiració per a un món convuls i ferit, perquè els mals que ens afligeixen no són ni de bon tros exclusius d'Espanya, formen part d'un moviment reaccionari mundial que aspira a imposar la seva agenda regressiva mitjançant la difamació.

L'odi i l'apel·lació a les pors i amenaces que no es corresponen ni amb la ciència ni amb la racionalitat. Mostrem al món com es defensa la democràcia.

Posem fi a aquest fang de l'única manera possible, mitjançant el rebuig amb la democràcia serè, democràtic, més enllà de les sigles i ideologies que jo em comprometo a liderar amb fermesa com a President del Govern d'Espanya".