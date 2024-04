El desconcert d'Illa sobre la compareixença d'Aragonès al Senat

El primer secretari del PSC i candidat socialista al 12M, Salvador Illa, ha assegurat que "ningú a Catalunya" entén que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, acudís dilluns al Senat per defensar l'amnistia a la Comissió General de Comunitats Autònomes, al·legant que va ser un "exercici d'instrumentació" del PP i l'"alimentació dels dos pols" del 'procés'.

"Crec que ningú entén a Catalunya que el senyor Aragonès anés ahir al Senat perquè era un exercici d'instrumentalització de la institució per part del Partit Popular. A Catalunya l'amnistia està descomptada", ha asseverat el dirigent socialista en una entrevista a TVE, a la que ha lamentat que el candidat d'ERC es "prestés" als interessos dels d'Alberto Núñez Feijóo.

En opinió d'Illa, la presència d'Aragonès a la Cambra Alta "no ha aportat res" i ha servit només per a "l'alimentació dels dos pols, dels uns i dels altres".

Tot plegat, quan, la demanda de la societat catalana és que els polítics afrontis els "problemes reals" que té després d'"una dècada perduda".

"Tenim els pitjors resultats en educació, no estem preparats per afrontar amb garanties una sequera, no hem pres decisions gaire rellevants en matèria d'infraestructures per actualitzar-les a les necessitats que té la societat catalana. En energies renovables també hem quedat a la cua d'Espanya . Crec que això és el que demana la ciutadania de Catalunya i per això Catalunya ha d'obrir una nova tapa”, ha prosseguit.

Disposat a acudir al Senat

Illa també s'ha mostrat novament disposat a acudir a la comissió d'investigació del Senat sobre el 'cas Koldo', un dia després que el seu nom aparegués a la llista dels esmentats.

"Jo no tinc cap inconvenient a explicar-me, com he fet sempre", ha sostingut, afegint que darrere d'aquesta investigació a la Cambra Alta hi ha "altres interessos per part del PP".

Sobre la possible citació a la comissió de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, el líder del PSC ha explicat que no comparteix "aquest estil de política" i ha defensat que "en política hi ha límits" i que aquest assumpte li sembla "muntar" un castell de cartes" sobre "mesures veritats" que no porten a "cap part".

"No comparteixo en res aquest estil de fer política ni d'exercir la tasca de l'oposició, que és molt rellevant en una democràcia, però ja cadascú amb la seva manera de fer-ho", ha afegit, insistint que el president del Govern ja ha donat "explicacions suficients".