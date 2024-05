Díaz assegura que Albiach garanteix un Govern progressista: ''No pactarà amb Junts''

per Redacció CatalunyaPress

La vicepresidenta segona del Govern i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha assegurat que la candidata dels Comuns a presidir la Generalitat, Jéssica Albiach, és la garantia d'un Govern progressista: "Ella no té dubtes: no pactarà amb Junts. Ella és la garant que tingueu un govern progressista”.

Així s'ha pronunciat aquest divendres a l'acte final de la campanya a Cornellà de Llobregat (Barcelona), davant d'unes 1.000 persones, segons l'organització, juntament amb la mateixa Albiach; el candidat 2 per Barcelona, Lluís Mijoler; el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun; l'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú, Ada Colau, i el candidat a les europees, Jaume Asens.

Díaz ha cridat a votar amb esperança, no amb il·lusió, i ha apel·lat al vot de les dones catalanes, i després ha avisat que "un acord amb Junts laminarà els drets de les dones".

Ha preguntat al candidat del PSC, Salvador Illa, si ell vol pactar amb Junts, "els que van aniquilar els serveis públics de Catalunya", i ha criticat que Convergència va votar a favor i va incorporar els aspectes més greus contra els treballadors, textualment, de la darrera reforma laboral impulsada pel PP.

Governs plurals

Díaz ha sostingut que no és veritat que s'hagin de repetir les eleccions, i ha subratllat que "s'ha acabat el temps de les majories absolutes", i després ha apostat per governs plurals i diversos, i ha demanat el vot a Albiach.

Ha celebrat que la Comissió Europea hagi dit que la desigualtat s'ha reduït a Espanya, i ha afirmat que això ha passat perquè Sumar era al Govern i ha pujat el Salari Mínim Interprofessional (SMI).

La vicepresidenta segona ha afegit que si Sumar no fos a l'Executiu central tampoc no s'hauria suspès el Premi Nacional de Tauromàquia, que va anunciar recentment el ministre Urtasun.

Llei Mordassa i 'Golden Visa'

La vicepresidenta ha reclamat que els problemes dels polítics no es converteixin en els de la ciutadania, en al·lusió a la pausa que va fer el president del Govern, Pedro Sánchez, després d'una denúncia contra la dona, Begoña Gómez, i ha demanat que la seva reflexió serveixi per prendre mesures com reformar la Llei Mordassa.

També ha anunciat que Sumar presentarà una llei que reformi les conegudes com a 'Golden Visa', que "impedeixi els permisos de residència de gent rica que nega el país amb diners", ja que assegura que provoquen pujades de preus impossibles.

Feijóo no és "constitucionalista"

"Feijóo ens està prenent els cabells, no són constitucionalistes, han viscut del boicot a les institucions", ha afirmat Díaz sobre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a qui assegura que el molesta que hi hagi al Govern gent que millori la vida dels treballadors.

També ha sostingut que el molesta que Sumar digui que "amb OPAs amigues o amb OPAs hostils, el Sabadell és un banc d´implantació territorial a Catalunya i que aquesta OPA arrasa literalment amb el model productiu català" i amb els seus treballadors, a qui el BBVA ha dit que acomiadarà, segons ella.

La líder de Sumar ha defensat que "s'ha de baixar el preu de l'habitatge amb caràcter immediat", ja que considera que és el principal problema del país, i s'ha compromès a regular els lloguers de temporada i acabar amb els lloguers turístics.

Ha tornat a reclamar a Sánchez que reconegui l'Estat de Palestina al Consell de Ministres, i que també prohibeixi "la venda d'armes a països que vulneren la legalitat internacional i que estan assassinant nens amb la complicitat de la comunitat internacional".