Díaz assegura que votar Sumar és 'votar a favor de Palestina'

per J.C. Meneses Montserrat

Sumar ha reivindicat la seva empenta perquè Espanya s'adhereixi a la denúncia davant la Cort Internacional de Justícia (CIJ) contra Israel, tot i que ha manifestat que és insuficient davant de la situació que travessa Gaza i reclama, per mitjà de diversos dirigents, retirar l'ambaixadora espanyola a Tel Aviv i elevar la pressió econòmica i comercial davant el Govern dirigit per Benjamin Netanyahu.

La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha celebrat l'anunci del Ministeri d'Exteriors de sumar-se a la demanda de Sud-àfrica per presumpte genocidi contra el genocidi Palestí, però veu més mesures i també mobilització del 9J per donar suport a Sumar, ja que la seva papereta és votar "favor de palestina".

Durant un acte electoral a Granada, on ha anat vestida amb un mocador amb la bandera de Palestina, líder de Sumar ha denunciat que Netanyahu "s'està comportant com un autèntic criminal de guerra" i segueix amb el seu "odiós camí" de la seva ofensiva a Gaza.

Després, ha destacat que el Govern ha reconegut l'Estat palestí i avui s'adhereix a la demanda davant del CIJ, passos que ha defensat el soci minoritari, però ha emfatitzat que "cal seguir" i per això reclama demanar la retirada de l'ambaixadora espanyola a Tel Avviv per trencar amb el Govern hebreu.

Posteriorment i després d'una visita del XVI Congrés de l'European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP), la vicepresidenta ha reafirmat que "no té gaire sentit" tenir l'ambaixadora espanyola a Israel amb les "amenaces i agressions verbals" que estan patint membres de l'Executiu de coalició per part del Govern de Netanyahu.

Díaz també ha assenyalat que cal aconseguir l'embargament efectiu de compravenda d'armes amb Israel i ha trucat de cara al 9J teixir una "onada progressista" al voltant de Sumar que surti a guanyar drets el 9J. "Amb alegria a votar per Palestina, pel Sàhara Occidental i pels treballadors", ha arengat durant aquest esdeveniment.

A través de la xarxa social 'X' també ha publicat una imatge en què s'abraça l'ambaixadora de Sud-àfrica a Espanya, Sankie Mthembi-Mahanyele, durant un acte de Sumar el mes de gener passat, en què va dir que el seu espai anava a lluitar perquè el govern recolzés la demanda que va interposar aquest país contra Israel.

Bustinduy demana pressionar en el pla econòmic

Mentrestant, el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha manifestat que el suport a la demanda sud-africana per part d'Espanya és la decisió correcta però també ha alertat que, segons l'escalada de l'ofensiva israeliana a Gaza, resulta insuficient.

Per això, ha sol·licitat a l'ala socialista de l'Executiu elevar la pressió contra el Govern hebreu, sobretot en el pla econòmic i comercial per acabar amb l'apartheid i l'ocupació il·legal de territori palestí.

Precisament ahir Sumar va registrar una proposició de llei al Congrés per regular les relacions comercials i econòmiques en territoris militarment ocupats, com Palestina i el Sàhara Occidental.

D'aquesta manera planteja impedir que empreses que operen en aquestes zones, per exemple, es presentin a concursos públics o rebin subvencions de l'administració pública, així com sancions dins de la legislació contra el contraban.

I recentment Bustinduy va enviar un requeriment a les empreses espanyoles a Israel perquè l'informessin de les mesures que estaven adoptant per garantir que la seva activitat no contribuïa al "genocidi" a Gaza.

Manu Pineda: "El PSOE es mou per Sumar"

El dirigent d'IU i número quatre a la llista de Sumar al 9J, Manu Pineda, ha advertit després de l'adhesió d'Espanya a la demanda contra Israel que "ningú s'equivoqui", ja que el PSOE "fa aquest pas només gràcies a la mobilització al carrer ia la pressió que Sumar fa dins del govern des de fa mesos".

"Necessitem anar a més. Ruptura de totes les relacions amb el règim terrorista (d'Israel); embargament total a la compra i venda d'armes; exclusió de tots els programes de finançament europeu, i personar-nos a la denúncia del Tribunal Penal Internacional", ha exigit a través d'un missatge a la xarxa social X.

Mónica García demana trencar amb Israel

El portaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, ha celebrat que "per fi" el seu espai aconsegueix que Espanya se sumi a la demanda sud-africana davant la Cort Internacional de Justícia, però que ara els "passos lògics" són l'"embargament total de compravenda d´armes i retirada d´ambaixadora" a Tel Aviv. "Marcar el rumb, perseverar, aconseguir-ho, seguir empenyent. Val la pena", ha sentenciat.

La titular de Sanitat, Mónica García, ha assenyalat que ja es va aconseguir el reconeixement de l'Estat palestí i avui arriba l'adhesió a la demanda sud-africana contra Israel, cosa que és motiu d'"orgull" davant els passos "ferms" que està fent el Govern de coalició.

"Però no ens podem aturar aquí. Cal trencar tota relació amb el genocida Netanyahu i remar per l'alto el foc", ha aprofundit a la xarxa social 'X'.

Per la seva banda, el cap de llista de Sumar a les eleccions europees, Estrella Galán, ha destacat que la seva formació fa molt de temps que exigeix aquesta mesura que, per fi, aquest dijous es farà realitat.

"Espanya marca el rumb com a avantguarda d'Europa", ha proclamat per, tot seguit, emfatitzar que ara toca "aturar aquesta matança Netanyahu", que "s'ha d'asseure a la banqueta", i que el Govern d'Israel atengui les mesures dictades per la Cort Internacional de Justícia.