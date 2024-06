Díaz, a Feijóo: ''Trencar Espanya porta la marca del PP''

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha aclarit aquest dissabte el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "trencar Espanya porta la marca del PP", formació en què diu que "només saben insultar i robar", i per això ha cridat a votar el 9J Sumar, "per dir Feijóo i Abascal", el líder de Vox, "que seguiran a l'oposició".

Així, durant la seva intervenció en un acte del seu partit a Còrdova, juntament amb els candidats de Sumar a les eleccions europees Manu Pineda i Florent Marcellesi, el portaveu adjunt de Sumar al Congrés, Enrique Santiago i la portaveu de Per Andalusia al Parlament andalús, Inma Nieto, la també vicepresidenta segona del Govern s'ha referit a com aquest mateix dissabte Feijóo ha dit a Galícia que Sumar vol "vendre el país" i "acabar amb Espanya", i davant d'això li ha dit a Feijóo que "els qui van trencar Espanya, que van fer fallida al nostre país", amb "una xifra rècord d'atur són ells", ja que l'atur "superava el 27% al nostre país" quan governava el PP.

Això, segons ha subratllat Díaz, "sí que és trencar Espanya", com també ho és "congelar les pensions públiques", tal com va fer el PP, i també "retallar la sanitat i l'educació", com fa a Andalusia el president autonòmic del PP Juanma Moreno", és a dir, que "trencar Espanya porta la marca del Partit Popular", perquè els que integren Sumar i formen part del Govern de la Nació no venen Espanya, al contrari "l'estimem, la cuidem, i la volem tant que ens deixem la pell a cada Consell de Ministres per guanyar drets per a la gent treballadora d'aquest país”.

En contrast, al PP "el que saben fer és insultar i robar, i davant dels seus insults i tot el que estan fent, jo us demano una cosa fonamental", que és "anar a votar el 9 de juny a Sumar", per a així dir-li a Feijóo ia Abascal "que seguiran a l'oposició", per dir-los que Sumar "seguirà governant", per més que Feijóo creu que el 9J suposa per a ell "una segona oportunitat", però oblida una mica "bàsic" , i és a les europees "són les úniques eleccions en què tots els vots compten" i "és igual on votis", perquè "tots els vots sumen".

Però també "és clau votar Sumar per a alguna cosa fonamental: donar força a Sumar dins del Govern, per seguir guanyant drets per a la gent treballadora", i en aquest punt ha fet referència a com al PSOE s'atribueixen que són "esquerrans", és a dir, d'esquerres, però el cert, segons ha argumentat Yolanda Díaz, és que "no es pot ser esquerrà i no voler derogar la Llei Mordassa, no es pot ser esquerrà i voler abaixar-li els impostos a les elèctriques senyora Teresa Rivera", i "no ser esquerrà i no voler pujar l'Iprem, senyors del PSOE".

Això l'ha portat a preguntar si algú creu que "hagués pujat el Salari Mínim Interprofessional", si "s'hagués acabat amb els copagaments" o si "s'hagués sancionat les aerolinees" sense Sumar al Govern, arribant la mateixa vicepresidenta segona a la conclusió que "no, no seria possible", i per això ha demanat el vot a Sumar per donar-los "força dins del Govern, perquè seguim guanyant drets".

Precisament, des de l'Executiu central, Sumar promourà el disseny d'"un impost que gravi les grans empreses de la distribució del nostre país, que són les que s'estan folrant", perquè "no són els agricultors, ni els ramaders, que estan venent els seus productes per sota del preu de producció, són les grans empreses distribuïdores les que tenen uns marges empresarials que permeten que s'estigui folrant”.

A més, això passa, segons ha lamentat Yolanda Díaz, "mentre que hi ha famílies espanyoles, moltes andaluses, que no poden garantir una cistella de la compra, una alimentació saludable a la seva gent", i "per això ja ha arribat el moment de tenir un impost que gravi la distribució al nostre país", i per això "cal votar Sumar", perquè això "no va de pujar o baixar impostos, va de qui paga o no paga impostos, i al nostre país qui no paga impostos són els que s'estan folrant i ja ha arribat el moment de fer una reforma fiscal que faci que aquests paguin impostos".

Per la seva banda, el candidat número quatre de Sumar a les eleccions europees, Manu Pineda, ha dit que en la seva formació estan "en política, en primer lloc, per defensar els interessos de la classe treballadora", amb "més i millor ocupació, amb unes jornades que permetin viure, que no visquem per treballar, sinó que treballem per poder viure i que no tinguem aquestes jornades en què els nostres fills només ens vegin en fotos", i per això "necessitem que els fons d'Europa serveixin per millorar la vida dels treballadors, al centre de treball ia la casa".

El també candidat de Sumar per al 9J que ha intervingut a l'acte a Còrdova, Florent Marcellesi, per la seva banda, ha avisat que "alguns que veuen que l'ecologia ven es volen pintar de verd, i ens volen imitar", en referència al PSOE, però ho fan "bastant malament, perquè no poden pretendre ser herois del clima i ampliar aeroports, construir megacasins o omplir El Cabril de deixalles nuclears", de manera "que ningú s'equivoqui, el 9 de juny el vot verd és a Sumar ".

El portaveu adjunt de Sumar al Congrés, Enrique Santiago, per la seva banda, ha dit que "arriba el moment de tornar a parar el feixisme, a la ultradreta", a Europa ia Espanya, doncs, "imaginar-vos que un individu com Abascal , que ha anat a rendir pleitesia al carnisser més gran i genocida d'aquest segle, arriba a ser ministre de l'Interior", preguntant-se també Santiago "com pot dir que és patriota un individu que rendirà pleitesia a qui acaba d'amenaçar amb els pitjors mals i amb danys a tot el poble espanyol".

Per la seva banda, la portaveu de Per Andalusia al Parlament andalús, Inma Nieto, ha pronosticat que "aquest milió d'andalusos que estan en llista d'espera" quirúrgica i per a consulta d'especialista "diran el 9 de juny al Partit Popular que aquí està Sumar, per enfortir els serveis públics, per enfortir les escoles on s'estan fonent literalment els nostres nens", i perquè no segueixin morint persones "en llistes d'espera a la dependència sense que els arribi l'ajuda" amb " aquest govern impiu de la majoria absoluta" del PP de Juanma Moreno, "que només reparteix somriures però ni un euro".