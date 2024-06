Díaz llança un nou 'a la merda' davant els 'insults' i les 'mentides' de PP i Vox

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha tornat a llançar un "a la merda" davant els "insults" i les "mentides" de la dreta, a qui ha assegurat que "governaran millor", avançaran en drets i eixamplaran la democràcia.

En al·lusió a les seves paraules que va captar un micro obert dimecres al Congrés ia la bronca també aquesta setmana a la votació sobre l'amnistia, Díaz ha assenyalat que l'oposició es va posar "nerviosa" quan va dir aquesta expressió i ha censurat que ja no n'hi ha diferència entre PP i Vox.

És més, ha recriminat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que es reuneix amb la presidenta de la comissió europea, Úrusla von der Leyen, ataca l'Executiu dient que no "per mentir", quan precisament ell és un "mentider" compulsiu".

"Li va dir la paella al cassó, el mentider compulsiu del PP que no diu una cosa sense mentir (...) Ho diuen els que es fan fotos amb els criminals de guerra (en al·lusió al líder de Vox, Santiago Abascal). diuen els que ens van insultar tot el Govern d'Espanya. ¡Ja està bé, sí a la merda! ¡Que n'hi ha prou de les seves mentides i governarem millor!"

Díaz s'ha pronunciat durant el míting central de campanya de Sumar a la localitat madrilenya de Getafe, que ha ofert una foto d'unitat entre els partits que componen la candidatura de coalició en congregar al capdavant de llista, Estrella Galán (Sumar), Jaume Asens ('Comuns'), Vicent Marzà (Compromís), Manu Pineda (IU), Andere Nieva (Més Madrid) i Mar González (Verds Equo). També els han acompanyat el coordinador d'IU, Antonio Maíllo, i la portaveu de Más Madrid a l'Ajuntament de Madrid, Rita Maestre.

En paral·lel a la intervenció de Díaz, Sumar ha desplegat una pancarta al carrer Montera de Madrid que demana votar Sumar sota el lema 'Màndals a la merda', encara que aquesta última expressió està difuminada al cartell.

Durant el míting s'han viscut moments de tensió quan un grup de sis joves, procedents de l'acampada universitària de la Universitat Complutense en suport a Palestina, han intentat interrompre l'acte portant una pancarta i al crit de 'Govern progressista, còmplice sionista' .

Aquests han estat desallotjats amb intercanvi d'empenyes, fins i tot han arribat a caure a terra algun dels manifestants, i s'ha produït una cruïlla de retrets entre diversos simpatitzants de Sumar, on per exemple el dirigent d'IU Carlos Sánchez Mato els ha recriminat la seva actitud. Al final, i amb la supervisió de diversos agents policials, han estat evacuats sense més incidents del parc Lorenzo Azofra, on es feia l'acte.

Com altres vegades, Díaz ha tornat a demanar la mobilització progressista per derrotar en aquestes eleccions europees el PP i Vox, com va passar el 23J, perquè la dreta no vol que l'esquerra s'activi perquè es creuen que Espanya és seva. I és que ha sentenciat que l'"onada reaccionària no és invencible" i que és el moment de demostrar que "s'ha acabat el fang", les "retallades", el "negacionisme climàtic" i l'"opressió" a les persones LGTBi.

Després, ha tornat a marcar diferències amb el PSOE en retreure'ls que a Europa formen part de la "gran coalició" amb el PP i demana donar "força" a Sumar el 9J, en reivindicar la seva empenta de Sumar és el que aconsegueix avenços socials i laborals.

"Vosaltres us creieu que sense Sumar al Govern s'hagués eliminat el premi nacional a la tauromàquia? Porten tota la vida governant i no ho han fet mai", ha recriminat Díaz al seu soci.

De fet, ha criticat que Sumar vol seguir pujant impostos a què s'estan "forrant" com les elèctriques mentre censura que el PSOE els vol baixar. Per tant, ha apel·lat directament a la candidata socialista, la vicepresidenta Teresa Ribera, que Sumar el que el preocupa és "la pobresa energètica, no que aquests golfs paguin impostos".

Mentrestant, el cap de llista de Sumar ha defensat que votar Sumar a les europees serveix, a banda de frenar el PP i Vox, per enviar-li un missatge al PSOE per a aquesta legislatura i que "no es despisti amb els cants de sirena d'elèctriques i banca" : Governem! Fem política! ¡Avancem en les coses que necessita Espanya!".

A més, ha manifestat que Sumar és la papereta de l'"espai trobat" entre les forces d'esquerres que comparteixen l'ADN d'"esquerra, verda i feminista", que tornarà a demostrar que "sumen més" en voler "fets, no paraules". "S'equivoquen els que diuen que la vida és un tots contra tots, una guerra permanent contra el del costat. Aquí vivim, barallem i guanyem perquè estem juntes", ha emfatitzat.

Després, ha reclamat la ruptura de relacions amb Israel, trucar a consultes a l'ambaixadora espanyola a Tel Aviv i suspendre l'acord d'associació entre la UE, en proclamar que "no els fan por els insults i amenaces" del Govern hebreu ni tampoc els es reuneixen amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, i els que "justifiquen els seus crims", en al·lusió al líder de Vox, Santiago Abascal.

Mentrestant, Maíllo ha defensat que "no hi ha raó per al derrotisme" en aquests comicis i que el 9J cal tornar a donar "amb la porta als nassos" a PP i Vox, des del prisma de "mirada llarga", "fraternitat " a l'esquerra i "debat net" que abandera Sumar, candidatura que és el "millor" remei davant del "fang".

El seu company de files, Manu Pineda, ha proclamat que estan orgullosos que el ministre d'Exteriors hebreu, Israel Katz, hagi assenyalat Díaz com a "enemiga". Després, ha confrontat que el president del Govern, Pedro Sánchez, va retirar l'ambaixador de l'Argentina quan el seu homòleg, Javier Milei, va ofendre un familiar, en preguntar-se què cal fer quan s'insulta una vicepresidenta.