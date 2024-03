El dictamen de la Comissió de Venècia ha accelerat l'acord per a l'Amnistia

Junts i ERC han esgrimit l'esborrany de l'informe emès per la Comissió de Venècia del Consell d'Europa sobre la llei d'amnistia per justificar els canvis inclosos a última hora a la norma i que han permès assolir un acord amb el PSOE per tirar-la endavant.

Així ho han assenyalat en el debat a la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats que ha aprovat el dictamen de la llei, després que aquest dimecres PSOE, Junts i ERC arribessin a un acord per donar llum verda a la llei.

Per tant, Junts, que a finals de gener va votar en contra i va tombar la llei en considerar que no tenia les garanties suficients, ha celebrat que en endarrerir el procés i tornar la llei a la Comissió de Justícia, han permès que es conegui l'informe preliminar elaborat per la Comissió de Venència "després de la visita a Madrid de la delegació d'experts juristes imparcials i independents".

D´aquesta manera, el ponent de Junts, Josep Maria Cervera, ha celebrat el resultat de l´informe d´aquesta institució. També ha recordat que aquesta va ser impulsada pel Partit Popular amb la idea que pogués assenyalar irregularitats o menyscapte de l'Estat de Dret. Paradoxalment, les formacions independentistes han acabat aplaudint les conclusions de l'informe i han assenyalat que han servit per fer aquestes noves incorporacions a la llei.

Una Comissió promoguda pel PP

Al seu parer, el PP va promoure la visita de la Comissió de Venècia "per vendre'ls un discurs mentider" però des de la formació neoconvergent els van traslladar "arguments jurídics rigorosos", segons ha subratllat, "que són amb els que sempre guanyem a Europa", ha indicat.

"Avui es fa evident que l'exigència de Junts per Catalunya per obtenir la millor llei possible va ser encertada. Una exigència que molts no volien entendre, ni aquí, ni a Catalunya", ha afegit tot seguit.

Considera, per tant, que aquesta circumstància ha donat la possibilitat d'ajustar el text de la llei als criteris de la Comissió de Venècia, tot i que cal recordar, però, que aquest informe criticava el tràmit d'urgència i alertava que els criteris de la llei no es poden dissenyar per a individus concrets.

Així, Junts sosté que tenia raó quan defensava que el text era millorable i havia de reforçar-se, com a parer seu ha passat ara, especialment en els punts relatius al terrorisme, la malversació i traïció que, remarquen, hauran d'interpretar-se conforme al Dret Europeu i no al Codi Penal espanyol que, des del punt de vista, dóna molt més marge a la interpretació dels jutges.

Fonts de Junts han defensat que ara la llei sí que està preparada per passar tots els filtres europeus i apunten que la filtració del dictamen de la Comissió de Venècia divendres passat els va ajudar a tancar una negociació que, no obstant, aquell dia ja estava molt encarrilada .

Asseguren que l´amnistia respecta la separació de poders

En la mateixa línia, la diputada d'ERC Pilar Valluguera sosté que en haver pogut conèixer l'esborrany han pogut "aprofitar les observacions" i els ha atorgat un punt més de seguretat en assenyalar que es respecta la separació de poders i que les lleis d'amnistia són presents a tot el territori europeu.

Considera a més que la llei s'ha millorat, per exemple pel que fa al delicte de malversació perquè al final recull el que al seu parer és la malversació "en si mateixa", és a dir "el lucre personal".

Així mateix, el portaveu de Bildu, Jon Iñarritu, ha retret al PP que portessin a la Comissió de Venècia perquè donés suport a la seva tesi que la llei d'amnistia és inconstitucional, però considera que finalment no ha estat així i per tant "els han enxampat amb el carret del gelat".

L'esborrany no entra a valorar si la llei és constitucional o no i diu que és el Tribunal Constitucional qui l'ha de dilucidar. A més, advoca per una reforma constitucional per regular l'amnistia, ja que aquesta norma no està recollida a la Carta Magna.

Assenyalen, per tant, que les crítiques del PP a la possible inconstitucionalitat de la llei d'amnistia queden debilitades després de l'informe d'aquest organisme perquè no van en la mateixa línia.

El portaveu del PNB, Mikel Legarda, també ha fet esment a aquest punt en assenyalar que consideren que la proposició de llei d'amnistia és respectuosa amb l'Estat de Dret "com sembla corroborar l'esborrany del dictamen de la Comissió de Venècia" que, curiosament , va ser impulsada pels populars.

.