La dimissió fake de Yolanda Díaz: 'No me'n vaig, em quedo'

La dimissió d'aquest dilluns de la vicepresidenta del Govern com a líder de Sumar és, com a mínim, estranya. No ha deixat el càrrec al Govern, i avui anuncia que tampoc deixarà l'Executiva de Sumar. Yolanda Díaz ha enviat un missatge de tranquil·litat als seus seguidors en emfatitzar que continuarà formant part de l'executiva de Sumar, encara que no com el líder, i que continuarà coordinant l'acció del soci minoritari en el seu afany de preservar el Govern de coalició.

"No me'n vaig, em quedo dins de Sumar i ara donarà un debat tranquil que arrenca dijous. A aquesta gent dir-los que a més fem això per guanyar en les següents eleccions generals, per tant preservem el Govern de coalició progressista i anem a seguir guanyant drets", ha afirmat davant de la premsa a Suïssa després de mantenir una trobada bilateral amb el director general de l'OIT, Gilbert Houngbo.

Assumir responsabilitats pel 9J és un exercici de "bona política"

Qüestionada sobre si les bases de Sumar poden estar intranquil·les amb la seva renúncia a la coordinadora federal, Díaz ha insistit que "no se'n va" del seu projecte polític i que la seva decisió respon a un exercici de "política de la bona", ja que quan hi ha mals resultats electorals cal assumir responsabilitats per convicció "ètica".

És més, ha insistit que el pas fet persegueix cuidar l'Executiu de coalició "per sobre de tot per seguir avançant en la posada en mascle de mesures socials i fer "passos endavant", a fi que en les properes eleccions generals torni a revalidar a la Moncloa.

Alhora, ha detallat que la seva renúncia com a coordinadora general respon al seu compromís de bolcar-se en la gestió i en la "política útil", atès que Sumar té cinc ministeris que continuarà coordinant i té reptes com continuar millorant el salari mínim.

Asseure les bases per tornar a vèncer a les generals

En aquest sentit, ha desgranat que continua com a presidenta del grup parlamentari plurinacional i, en conseqüència, manté el rol de referent polític del seu espai.

"La política és massa important i això és el que faré. Més que mai preservaré el Govern de coalició progressista davant els que volen deslegitimar un executiu que surt de les urnes i que ha guanyat les eleccions", ha conclòs.