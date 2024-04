Dimiteix el regidor del PP d'Elx que va anar borratxo a una església per Setmana Santa

El regidor de Recursos Humans, Esports i Seguretat de l'Ajuntament d'Elx, José Navarro, ha dimitit dels seus càrrecs al consistori i ha renunciat a la seva acta d'edil "per motius personals" i per "protegir" la seva família davant les informacions aparegudes , després d'admetre dimecres que va anar "sota els efectes de l'alcohol" a una església per Setmana Santa.

La decisió de l'edil arriba després que Navarro confirmés que s'havia donat de baixa de la Germandat de la Flagel·lació i la Glòria d'Elx després d'acudir "sota els efectes de l'alcohol" a una església i va subratllar que havia expressat el seu "penediment" davant dels responsables de l'església i de la confraria.

L'edil, del Partit Popular, va difondre un comunicat després que es publiqués que Navarro va mantenir relacions íntimes en una església, sota el tron d'un pas de la Confraria Santíssim Crist de la Columna, cosa que el regidor va negar "rotundament".

"No he comès cap acte de cap mena sexual a l'interior de l'església", va sostenir. Ara el regidor Navarro ha decidit dimitir i renunciar a la seva acta.

"Per motius personals, per protegir la meva família davant les informacions aparegudes aquests dies, per respecte a la meva germandat de Setmana Santa i als meus companys del govern municipal", ha expressat.

L'ara exedil ha sostingut que s'ha comès "una difamació" contra la persona i ha assenyalat que es reserva el dret d'ampliar les accions legals que ha interposat.

"Vull agrair a la meva dona, a tota la meva família, als funcionaris de l'Ajuntament d'Elx i als meus companys del Govern municipal l'ajuda i el suport prestat els últims mesos i aquests dies tan complicats per a mi, personalment", ha manifestat Navarro .

Alhora, ha afegit que ha estat "un honor" pertànyer a la corporació municipal, on creu que ha desenvolupat el seu treball "de la millor manera possible" i han "avançat en qüestions importants per al municipi".

"Sempre estaré al servei del poble d'Elx i dels il·licitans", ha conclòs Navarro.

Ruz diu que haurà de "recompondre el bon nom"

Després de conèixer aquesta notícia, l'alcalde d'Elx, Pablo Ruz (PP), i la tercera tinenta d'alcalde de la localitat, Aurora Rodil (Vox), han comparegut aquest divendres d'urgència en una roda de premsa per tractar l'assumpte.

Ruz ha acceptat la renúncia de l'edil i ha afirmat que, des del juny, quan va nomenar Navarro com a titular de les àrees de Recursos Humans i Esports, està "agraït i orgullós" de la feina que ha realitzat el regidor.

"Però no els puc negar que sento un profund dolor personalment, com s'imaginaran", ha expressat. "José ha fet un exercici de responsabilitat. Per ell, per la seva família, per la seva germandat i per aquest projecte de govern pel qual ha lluitat, treballat i defensat des de fa anys", ha apuntat Ruz, alhora que ha destacat el seu afecte personal i ha assenyalat que "ara comença un procés per defensar el seu honor i recompondre'n el bon nom".

En la mateixa línia, la tercera tinenta d'alcalde, Aurora Rodil, ha ressaltat l'"afecte" per Navarro, que "ha anat guanyant aquests anys, primer a l'oposició i després al govern municipal", i ha exalçat la "labor exemplar realitzada en àrees difícils de l'Ajuntament”.

Alhora, ha indicat que el govern municipal "seguirà treballant pel bé comú".

PSPV censura que Elx ha estat "fer riure nacional"

Per part del grup municipal socialista a Elx, el seu portaveu Héctor Díez ha afirmat que aquests esdeveniments "no han entelat la imatge ni el treball d'un regidor", sinó que considera que "això ha entelat la imatge d'Elx", que creu que ha estat "l'hazmerriure nacional" i ha qualificat com a "esperpent".

"Ningú ha desprestigiat el regidor José Navarro. El regidor José Navarro s'ha desprestigiat a si mateix amb uns esdeveniments, amb un reconeixement parcial dels fets que se li imputen que, sens dubte, són impropis d'un regidor de la corporació municipal. Som regidors, podem tenir vida privada, és clar, però el nostre comportament ha de ser impol·lut i ha de ser les 24 hores del dia", ha asseverat.

Alhora, el socialista ha rebutjat que els mitjans de comunicació siguin responsables del que ha passat, sinó que creu que "l'equip de govern no està a l'alçada", a qui ha acusat de "gestionar fatal la situació".

"Ens preocupa que, en menys d'un any de govern, Elx estigui sent portada nacional i internacional per destruir carrils bici, per engegar una zona de baixes emissions ridícula, per paralitzar les estacions de plaques solars a Elx i també per la dimissió de dos regidors en menys d'un any, una mica històric i, per descomptat, aquesta darrera dimissió deixant la imatge de la ciutat en molt mal lloc i posant de manifest que hi ha persones que accedeixen al càrrec i que no haurien d'haver-ho fet, perquè ens sembla un autèntic atropellament fer aquest tipus d'accions", ha conclòs Díez.