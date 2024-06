VÍDEO | En directe, la sessió de control a Sánchez al Congrés dels Diputats

El Ple del Congrés dels Diputats acull aquest dimecres una sessió de control al Govern, incloent-hi preguntes i interpel·lacions als membres de l'Executiu. Aquest dimarts, el Ple va aprovar iniciar la tramitació d'una proposició de llei del Grup Socialista que modifica la Llei orgànica general penitenciària per reconèixer els funcionaris d'institucions penitenciàries com a agents de l'autoritat. Aquesta mesura, amb el suport de 300 vots a favor, 14 en contra i 29 abstencions, busca donar seguretat jurídica a la seva feina i dotar de rellevància probatòria les seves manifestacions i informes en procediments disciplinaris.

A més, es va debatre la proposició de llei del Grup Popular sobre la protecció del Patrimoni Històric davant del vandalisme, la qual va ser rebutjada per 170 vots en contra, 168 a favor i 5 abstencions. Aquesta iniciativa cercava tipificar conductes contra béns mobles protegits i restringir l'accés a arxius, biblioteques i museus.

Durant la setmana, es tractaran diverses proposicions de llei i mocions. Dijous, el Ple decidirà sobre dos reials decrets llei: un sobre protecció per desocupació i un altre sobre la promoció del transport públic per a joves. També s'abordaran les esmenes a la totalitat de tres proposicions de llei relacionades amb l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), presentades per diferents grups parlamentaris.

La sessió de control al Govern comptarà amb la participació del president del Govern, la vicepresidenta primera i la ministra d'Hisenda, la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, entre d'altres. Aquestes sessions, regulades per l'article 188 del Reglament del Congrés, inclouran fins a 26 preguntes i debatran interpel·lacions urgents formulades per diversos grups parlamentaris, abastant temes com ara la transició ecològica i la política territorial.

El Congrés també votarà proposicions no de llei, com la relativa al Sàhara Occidental i els compromisos pendents de la XII Reunió d'Alt Nivell Marroc-Espanya, així com una altra sobre un Acord de País contra els Discursos d'Odi. A més, es debatran mocions com la presentada pel Grup VOX sobre mesures per garantir l'ocupació estable i de qualitat a Espanya i una altra del Grup Mixt sobre polítiques per abordar la turistificació.