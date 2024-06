Discrepàncies al PSOE per la proposta d'un finançament singular per a Catalunya

Diverses federacions autonòmiques del PSOE han exhibit públicament el rebuig frontal a la porta que ha deixat oberta la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, d'atorgar un tractament especial a Catalunya en matèria de finançament autonòmic. El president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, ha estat el més crític, tot i que altres agrupacions com les d'Extremadura també han volgut advertir el Govern de Sánchez sobre aquest tema.

I és que la ministra Montero ha declarat aquesta setmana que les "qüestions singulars" que tenen algunes comunitats autònomes com Catalunya "han de tenir un tractament especial" en matèria de finançament autonòmic, tot i que ha insistit a dur a terme una negociació amb la resta de comunitats per a impulsar un model que sigui vàlid per a totes.

Davant d'això, diferents baronies autonòmiques del PSOE han volgut mostrar el seu rebuig a aquesta proposta de finançament singular per a Catalunya, insinuant que seria una cessió a l'independentisme català per mantenir Pedro Sánchez a la Moncloa.

En aquest sentit s'ha pronunciat el líder socialista de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, que ha carregat contra aquesta proposta de finançament singular per a Catalunya perquè considera que seria “un preu massa car per mantenir un lloc”.

"Només faltaria que a sobre tota la festa independentista l'acabéssim pagant entre tots", ha deixat anar Page en rèplica al suggeriment que ha llançat aquesta setmana la ministra Montero per a un tractament especial en el debat financer.

Un advertiment del PSOE extremeny

Des del PSOE d'Extremadura també han volgut pronunciar-se sobre aquest assumpte, advertint al Govern de Sánchez que la seva federació no "permetrà xantatges" per part de "cap altra comunitat autònoma" en el procés de negociació del nou model de finançament autonòmic.

Per als socialistes extremenys, els fets o qüestions "singulars" no poden "sota cap concepte suposar diferències entre espanyols".

En aquest sentit, assenyalen que el PSOE d'Extremadura "no pot permetre" que la negociació del finançament autonòmic "s'utilitzi com a moneda de canvi en les negociacions que s'emprenguin als territoris", alhora que s'oposa que es "reeditin" experiències ja superades" com el pacte fiscal que va proposar la Generalitat de Catalunya va acordar quan governada Mariano Rajoy.

Per part seva, el Govern socialista d'Astúries defensa que "qualsevol modificació futura del sistema de finançament passa per una negociació multilateral amb totes les Comunitats". "Astúries no s'ha mogut gens ni mica del seu plantejament. Això és, negociació multilateral per aconseguir un nou sistema de finançament adequat a les necessitats de cada territori, on es reconegui el cost real dels serveis", afegeixen fonts de l'Executiu.

El líder dels socialistes andalusos, Juan Espadas, ha afirmat que "el model de finançament autonòmic vigent és injust amb Andalusia", així com que les "singularitats" d'aquesta comunitat autònoma s'han d'abordar "igual que les de Catalunya".

En el cas dels socialistes murcians, creuen que la posició del Govern consisteix a "impulsar una reforma del sistema per a totes les comunitats autònomes del règim comú, que permeti l'excel·lència en la qualitat dels serveis públics a tots els territoris".

Les CCAA del PP es rebel·len

Amb tot, diverses comunitats autònomes governades pel PP han sortit en tromba aquests dies per carregar contra el plantejament de Montero, insistint en una negociació multilateral al Consell de Política Fiscal i Financera.

El primer baró autonòmic del PP a pronunciar-se ha estat el líder andalús Juanma Moreno, que ha volgut deixar clar que intentarà "impedir" que es cometi una nova "injustícia" amb aquesta comunitat en matèria de finançament autonòmic, per "cessions" del Govern central a l'independentisme català.

En termes semblants s'ha referit el president valencià, el popular Carlos Mazón, que ha qualificat com una "humiliació per a tots els espanyols" aquest tractament especial al qual ha obert la porta Montero.

A més, ha advertit que "si s'avança en aquest camí i si es concreta en alguna cosa", el Consell activarà tots els mecanismes que permeti la llei contra aquesta "deriva inèdita de desigualtat".

En una negociació multilateral

Per part seva, des de l'Executiu 'popular' de Galícia insisteixen que la revisió del model de finançament autonòmic s'ha d'abordar en una negociació multilateral amb totes les comunitats autònomes i el "màxim consens possible".

"Galícia no vol ser més que ningú, però tampoc menys i volem negociar en un règim d'igualtat, no que cada Comunitat presenti les seves asporacions, posant sempre al davant el bé comú", sostenen fonts del Govern d'Alfonso Rueda.

I Balears ha defensat que el finançament autonòmic es decideixi sobre la base de criteris tècnics, al si del Consell de Política Fiscal i Financera, rebutjant els "tractaments especials".

"El primer que cal preguntar-se és a què es refereix la ministra quan parla de tractament especial", qüestionen des del Govern popular de Prohens, reiterant que el finançament autonòmic s'ha de decidir al Consell de Política Fiscal i Financera, "que és l'òrgan multilateral on s'han de negociar les relacions financeres de l'Estat amb totes les comunitats”.

En el cas de La Rioja, el conseller d'Hisenda, Alfonso Domínguez, ha mostrat la seva "oposició rotunda" un acord bilateral que "suposi un finançament singular per a Catalunya, perquè un finançament singular per a Catalunya és un privilegi per a la Comunitat Autònoma de Catalunya i per tant un perjudici per a tots els ciutadans de La Rioja”.

Compromís vol el mateix

Davant d'aquest plantejament, el dirigent de Compromís Joan Baldoví ha defensat que en matèria de finançament "el que es faci a Catalunya s'ha de fer a la Comunitat Valenciana", i ha postil·lat que aquesta és una "condició 'sine qua non'" per a la seva formació i ha indicat que un tracte desigual a l'autonomia valenciana respecte de la catalana pot ser "un motiu per deixar de donar suport" al Govern.

Per la seua banda, els socialistes valencians creuen que el Govern central està oferint ja un "tracte singular" a la Comunitat Valenciana amb els fons que rep del sistema de finançament, "l'única" que ha rebut l'ExtraFLA i que enguany està obtenint més diners de l'executiu central que durant el Botànic. "Si això no és singularitat, jo ja no sé què és", apunten.

Aragonès proposa el mateix model que Euskadi i Navarra

I davant la porta oberta que ha deixat Montero, el president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha insistit en la necessitat d'un finançament singular per a Catalunya, apuntant a un sistema de concert i contingent com el que es dóna al País Basc i Navarra.

"Allò que és bo per als altres, estic convençut que també és bo per a nosaltres", ha dit en aquest sentit, postil·lant que "hi ha un amplíssim consens en els principals actius econòmics del país i hi ha multitud de posicionaments públics respecte al fet que és necessari un nou model".