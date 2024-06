Diverses CCAA condicionen el seu suport a Sánchez per culpa del 'finançament singular'

La recent negociació entre el Govern de Pedro Sánchez i ERC per atorgar a Catalunya un model de finançament singular similar al del País Basc i Navarra ha causat enrenou entre altres partits polítics. Compromís i Chunta Aragonesista han llançat un advertiment clar al PSOE: retiraran el seu suport si aquest finançament no s'estén també a altres comunitats autònomes.

Águeda Micó, portaveu de Compromís, va afirmar que no donaran suport a cap reforma que no abordi el crònic infrafinançament de regions com la Comunitat Valenciana i Aragó. Jorge Pueyo, de Chunta Aragonesista, va recolzar aquesta postura, emfatitzant que sense un tracte equitatiu per a Aragó, el seu suport al Govern estarà en risc.

El model de finançament proposat per a Catalunya permetria a la Generalitat gestionar i recaptar impostos de manera autònoma, cosa que ha estat una demanda històrica dels partits independentistes catalans. Tot i això, aquesta proposta ha generat resistència i preocupació entre altres partits i regions que temen que aquest acord augmenti les desigualtats fiscals i administratives a Espanya.

Íñigo Errejón, portaveu de Sumar al Congrés, ha intentat calmar la situació, assegurant que la majoria parlamentària del Govern està assegurada. Errejón va qualificar el debat com a "inflamat" i va subratllar que encara no hi ha cap proposta concreta sobre la taula, reiterant la disposició del Govern al diàleg i al consens.

El finançament autonòmic és un tema complex i sensible a Espanya. Les comunitats autònomes com la Comunitat Valenciana i Aragó han denunciat durant anys un infrafinançament que en limita la capacitat de proporcionar serveis públics de qualitat. L'exigència d'un finançament singular per a Catalunya ha revifat aquests reclams i ha posat de manifest la necessitat d'una reforma integral del sistema de finançament autonòmic que sigui equitatiu i just per a totes les regions.

La posició ferma de Compromís i Chunta Aragonesista reflecteix una demanda de més justícia fiscal i una distribució més equitativa dels recursos públics. Aquests partits insisteixen que qualsevol reforma ha de ser inclusiva i considerar les necessitats de totes les comunitats autònomes per evitar agreujar les desigualtats territorials.

L´evolució d´aquest debat serà crucial no només per al´estabilitat del Govern de Pedro Sánchez, sinó també per a la cohesió territorial il´equitat fiscal a Espanya. Mentrestant, la Generalitat continua pressionant per una autonomia fiscal més gran, la qual cosa continua sent un punt de fricció amb el Govern central i altres partits polítics.