Dolors Montserrat afirma que Meloni s'ha aproximat als valors europeus

La candidata del Partit Popular (PP) a les eleccions europees, Dolors Montserrat, ha assegurat que la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, "s'ha acostat a les polítiques i valors de la Unió Europea". Ho ha apuntat en una entrevista publicada aquest dimarts 28 de maig a El Periódico de Catalunya .

D'aquesta manera, Montserrat va reforçar les paraules que havia dit el líder de la formació, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista concedida a Onda Cero en què va defensar que Meloni "no és homologable" al primer ministre d'Hongria, Víktor Orbán i la va comparar amb el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, que, al seu parer, no és "homologable" amb el PSOE en el que diu públicament.

Sobre la immigració, Montserrat ha apuntat que "la nostra posició és la que hem marcat al pla migratori comú" i assegura volen "immigració legal, ordenada, vinculada a una ocupació i integrada".

D'altra banda, en un acte de campanya celebrat a Cadis, la política de Sant Sadurní d'Anoia havia defensat la reforma de l'euroordre per "evitar que els pròfugs campin a plaer".

De la mateixa manera, Montserrat va exigir a Pedro Sánchez la convocatòria d'eleccions generals per haver lliurat la governabilitat d'Espanya (a Carles Puigdemont) per set vots.

Montserrat va fer constantment al·lusions a les necessitats de Cadis i va incidir que els comicis del proper diumenge 9 de juny són decisius.

La situació post electoral de Catalunya

Igualment, el cap de llista a les eleccions europees i actual portaveu del PP, ha descartat que els populars siguin el "salvavides de Sánchez ni el de Puigdemont", en referència als líders del PSOE i Junts, davant una eventual moció de censura al Congrés dels Diputats.

"No vendrem als nostres votants ni els defraudarem", ha recalcat. En preguntar-li per l'estat del Procés a Catalunya, ha reivindicat que està "més viu que mai per Sánchez", a qui acusa d'haver-ho rehabilitat, i ha sostingut que els socialistes ho han exportat i mutat a la resta d'Espanya, sent el candidat del PSC per presidir la Generalitat, Salvador Illa, la marca blanca d'ERC.