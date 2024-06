Dolors Montserrat: “Europa necessita un PP fort”

Dolors Montserrat, candidata del Partit Popular per a les eleccions europees d'aquest 9 de juny, ha concedit una entrevista a Catalunya Press on exposa el programa del seu partit, a més de comentar l'última hora de l'actualitat política.

Advocada de professió, va començar la seva carrera política com a regidora de Sant Sadurní d'Anoia, i es va convertir en diputada popular el 2008. Va acompanyar Mariano Rajoy durant tota la seva etapa com a líder del PP i va exercir com a Ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat des de 2016 a 2018.

Sent ja una de les figures històriques del PP i havent comptat amb la confiança de diversos líders, ara es presenta com a cap de llista dels populars. En aquesta entrevista desgranarà els principals punts del seu programa:

Pregunta: Què es juga Espanya a aquestes eleccions europees?

Resposta: Són unes eleccions molt importants, per a Europa i per a Espanya. Són l'oportunitat de dir no Sánchez, la corrupció socialista, els seus atacs als jutges, la premsa i l'oposició per evitar donar explicacions per la imputació de la seva dona, que hagi venut la dignitat d'Espanya per 7 vots ja llei d'amnistia. Europa necessita un PP fort que defensi la democràcia i la llibertat i que lideri la política geoestratègica, econòmica i social europea.

P.: Quin paper juga el PP a Europa?

R.: El PP és el partit que millor defensa els espanyols a Europa, denunciant davant les institucions europees els atacs de Sánchez a la nostra democràcia; defensant agricultors, ramaders i pescadors de la criminalització de l'esquerra; liderant un pacte migratori que augmenta el control de les nostres fronteres i la seguretat dels europeus; i exigint una política econòmica i industrial que impulsi la competitivitat d'Europa davant d'altres potències.

P.: Com veieu a Europa la llei d'amnistia espanyola?

R.: La infame llei d'amnistia és una absoluta anomalia a la UE, ningú no s'imagina el Govern alemany o francès pactant amb un pròfug de la justícia una llei d'amnistia per 7 vots. És la condemna de la democràcia espanyola i dels valors de la Unió Europea. Ens fa desiguals, dóna privilegis i impunitat a uns quants. No hi ha res més radical a Europa. Confiem que la Justícia i la UE frenin aquest atac a l'Estat de dret, ja que l'amnistia es combat als tribunals i es combat també a Brussel·les, atès que els atacs a la nació constitucional espanyola, consentits o encoratjats per Pedro Sánchez, són també un atac a la Unió Europea. Com més fort sigui el Partit Popular a Europa, més gran serà el nostre poder per aturar l'amnistia.

P.: I la no renovació del CGPJ? l'assenyalament als jutges?

R.: La postura del PP és la mateixa que la de la Unió Europea: hem de reformar el sistema d'elecció perquè siguin els jutges els que elegeixin els jutges, ja que la independència judicial és un dels valors europeus més importants. L'assenyalament als jutges que està fent el mateix Sánchez a les seves acusatòries cartes, unint-se als seus socis independentistes fugats de la justícia, és indecent i insòlit a Europa. Seguirem denunciant a Europa la corrupció socialista i el grapeig d'institucions com el CIS o la pròpia fiscalia.

P.: Els socialistes catalans creuen que amb els resultats obtinguts a les darreres eleccions a Catalunya, la ciutadania ha dit sí a l'amnistia. Des del PP com interpreten aquests mateixos resultats?

R.: Els catalans han decidit que sigui el Partit Popular el partit que lideri el constitucionalisme mentre que el PSOE i el PSC, agenollats a l'independentisme, han esdevingut la marca blanca d'ERC. Hem crescut pel centre, els electors que saben que el PP defensa la llei i la llibertat i un model de gestió fet des de la centralitat. Per això continuarem treballant en defensa de la llibertat i de la igualtat, defensant el compliment de la llei, els propietaris davant de l'ocupació il·legal, treballant per millorar la sanitat i reduir les llistes d'espera, per millorar la qualitat educativa, pels autònoms i emprenedors… En definitiva, treballarem per solucionar els problemes reals dels catalans.

P.: Per què farà servir el vot aglutinat de la dreta el PP a Europa?

R.: El PP farà servir el seu vot per continuar sent el partit que millor defensa Espanya i els espanyols a Europa. Les decisions que prenem a Europa impacten i molt a la vida dels espanyols i necessitem que el Partit Popular Europeu estigui fort davant d'un socialisme que no s'ocupa de solucionar els problemes reals dels ciutadans i que basa el seu Govern en la mentida, doncs ha fet tot allò que va dir que no faria: lliurar la governabilitat d'Espanya a un pròfug de la justícia, aprovar els indults i una infame llei d'amnistia, pactar amb Bildu, modificar el codi penal per rebaixar penes per corrupció i tapar la corrupció que l'envolta.

P.: Parlem de les propostes que porta el PP per defensar els agricultors, ramaders i pescadors espanyols a Europa.

R.: Defensarem el camp i el mar de la deriva socialista que representa Teresa Ribera: han desprotegit els ramaders davant del llop que arrasa a l'any més de 13.000 caps de bestiar; se sumen al boicot de productes espanyols com la maduixa de Huelva; el Govern carrega contra un sector clau com és el de la carn; i el PSOE a Europa es va sumar a la criminalització del sector del vi. Al contrari que ells, des del PP defensarem els agricultors, ramaders i pescadors davant l'asfixiant burocràcia, davant la competència deslleial i davant la criminalització de l'esquerra.

P.: Per què creuen des del PP que cal considerar a les Forces i Cossos de Seguretat una professió de risc?

R.: Les forces i cossos de seguretat reben 1.400 atacs violents al mes a Espanya, uns 47 al dia, i les xifres van en augment, segons denuncien les associacions de policies, que han acudit al Parlament Europeu buscant empara i han rebut tot el nostre suport. Aquesta escalada d'atacs és intolerable i requereix que redoblem els nostres esforços per combatre-la, començant per reconèixer-ho com una professió de risc.

P.: Quines són les propostes que el PP portarà a Europa per gestionar els moviments migratoris dins del continent?

R.: El PPE defensa una immigració legal, ordenada, vinculada a l'ocupació i integrada, i així ho hem reflectit al pacte europeu de migració. Volem que els qui arribin es comprometin amb els nostres valors europeus, com la igualtat entre dones i homes, i que aquell estranger que vingui a Espanya a delinquir sigui expulsat; exigim augmentar la defensa i el control de les fronteres amb més efectius de les forces i cossos de seguretat i més recursos materials; lluitar contra les màfies de trànsit de persones; i més cooperació amb països d'origen.

P.: Quina diferència al PP de partits com Vox o el S'ha acabat la Festa d'Alvise?

El PPE és el partit més fort d'Europa i Espanya necessita un PP fort per defensar Espanya i els espanyols, denunciant davant de les institucions europees els atacs de Sánchez a la nostra democràcia; defensant agricultors, ramaders i pescadors de la criminalització de l'esquerra; liderant un pacte migratori que augmenta el control de les nostres fronteres i la seguretat dels europeus; i exigint una política econòmica i industrial que impulsi la competitivitat d'Europa davant d'altres potències.

P.: Recentment el ministre de transports s'ha dirigit a vostè usant el format de persones desaparegudes. Què considera el PP que no és caure en la política del fang i que fa per combatre-la? Com combat el PP les FakeNews?

R.: Al ministre ja li han respost de la mateixa associació SOS desapareguts, que qualifica de grotesc que un ministre d'Espanya utilitzi la plantilla oficial a aquest efecte i denuncia la seva falta d'ètica i moral. Això és fang. I també el que fa Sánchez a la seva carta, atacant els jutges, la premsa i l'oposició per evitar donar explicacions sobre la imputació de la seva dona, cosa que no ha passat a cap país de la UE i que a més és impensable. El PP continuarà defensant els jutges davant de la deriva populista de Sánchez, així com la llibertat de premsa i el dret dels ciutadans a ser informats.

P.: Als que són reticents a anar a votar el proper 9 de juny. Què els diria?

R.: Truco tots els ciutadans a aglutinar el vot al voltant del PP per guanyar Sánchez i donar-li la resposta que mereix. El PSOE, acorralat per la corrupció, intenta tapar-ho tot parlant del fang i davant seu, el PP ofereix un programa sòlid per defensar l'Estat de dret, el sector primari, els joves i la infància, la prosperitat econòmica i l'Europa social . Si dividim el vot o ens quedem a casa, Sánchez guanya. El vot és la resposta i hem d'omplir les urnes.